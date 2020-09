Nina Moric ha pubblicato sulle sue stories di Instagram uno sfogo in cui racconta quanto le manchi il figlio Carlos dopo il suo trasferimento.

Uno strano sfogo è comparso sul profilo della showgirl. Dalle parole della donna pare che il figlio Carlos abbia preso una decisione che non ha convinto moltissimo la Moric.

Il ragazzo che da poco ha compiuto 18 anni ha deciso di andare a vivere dal padre Fabrizio Corona, ancora agli arresti domiciliari.

Fino ad adesso sembrava che la famiglia fosse riuscita a raggiungere un certo equilibrio, tanto che aveva commosso il messaggio che Corona, insieme al figlio Carlos, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram in occasione del compleanno di Nina.

Come è noto la relazione tra i due, dopo la loro separazione, non è stata delle migliori. Fabrizio e Nina sono entrati in un circolo vizioso fatto di litigi e di attacchi l’uno verso l’altro per anni.

Infatti questa ritrovata serenità aveva stupito i loro fan e anche i giornali di gossip, ma adesso tutto sembra essere tornato di nuovo al punto di partenza.

Nina Moric, l’appello disperato all’amato figlio Carlos

Tanto che avevano stupito le parole della Moric nei confronti di Corona di qualche settimana fa, in cui sosteneva che Fabrizio usasse il figlio solo per soldi.

Insomma come al solito anche la famiglia Corona-Moric non riesce a trovare un punto di incontro per poter vivere serenamente, probabilmente a causare ciò anche il passato oscuro dei due protagonisti. La Moric diverso tempo fa aveva dichiarato che il padre le aveva fatto vivere delle violenze fisiche e psicologiche.

E anche Corona, a causa dei suoi traffici, è finito anche in carcere.

Ma ora quello che la Moric ha scritto sulle sue stories di Instagram è un appello di una mamma disperata che non vede l’ora di poter riabbracciare il figlio tra le sue braccia.

Pare che la decisione di Carlos di trasferirsi dal padre non sia stata ben vista dalla madre che, abituata alla sua presenza in casa, si sente più sola che mai.

Infatti le sue parole struggenti puntano a far sì che il giovane cambi di nuovo idea: “Figlio mio quanto vorrei essere fra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo. il mio cuore pieni di battiti e gli occhi pieni di te. La tua mancanza mi sta divorando… ho deciso di compatirmi un pò. Però vederti spensierato e felice mi fa sentire meglio. […] Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso”.

Per il momento né Corona né Carlos hanno risposto allo sfogo di mamma Nina che comunque continua a ribadire, tra le righe, che la scelta del ragazzo di andare dal padre non sia delle migliori.

Chissà se i due decideranno di rispondere via social alla Moric oppure affronteranno la questione nel riserbo delle loro case.

E voi Unimamme che cosa ne pensate di questo sfogo?

