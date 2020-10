Top model diventa mamma a 50 anni: i fan in delirio

L’attice ed ex modella 49enne che ha partecipato all’Isola dei Famosi ha avuto un lieto evento.

Unimamme, oggi vi parliamo di un lieto evento riguarante un’attrice ex modella di origine maliana comparsa suo nostri schermi per l’Isola dei Famosi edizione 2019.

Youma Diakite: evento straordinario

Stiamo parlando di Youma Diakite, che a giugno aveva condiviso con tutti i suoi 38 mila followers una notizia che aveva riempito tutti di gioia.

Youma Diakite infatti, a 49 anni di età era rimasta incinta e ora, con grande felicità ed entusiasmo, annuncia la nascita di una bella bambina. L’attrice ha postato un’immagine della manina della piccola, la sua secondogenita, insieme a quella della mamamma e un tenero orsacchiotto, chissà, forse il primo giochino della bimba e infine una dolce immagine della piccola sdraiata a faccia in giù.

“Non pensavo potesse essere possibile, penso che sia un miracolo. Sono molto felice di condividere con voi questa notizia e abbraccio gli italiani in questo momento difficile per tutti e vi auguro tante belle cose” aveva detto la mamma che è sulla soglia della cinquantina.

Il suo messaggio ha avuto più di 1200 Like e quasi 200 commenti. Tante le persone si congratulano con la mamma, con messaggi pieni di affetto e calore. “Che emozione” scrive una, “finalmente è arrivata, un bacio a tutti e quattro” aggiunge un’altra.

Youma Diakite ha avuto questa bimba dall’imprenditore Ragone che ha fondato uno spazio eventi a Roma. Il loro primogenito, il piccolo Mattia, è del 2014.

All’epoca dell’Isola dei famosi Youma Diakite lasciò il fortunato show proprio per il benessere del figlio, che aveva solo 5 anni e sentiva la mancanza della mamma. L’ex modella aveva preannunciato che se la sua lontanza avesse causato disagi al figlio lei, seppur a malincuore, avrebbe lasciato l’isola.

A Verissimo aveva spiegato che Mattia non mangiava più e aveva gli incubi e che lei non ci aveva pensato un secondo all’ipotesi di tornare e che l’avrebbe fatto persino a nuoto. In passato è stata appunto modella per marchi molto noti come Armani e poi è stata anche volto televisivo, come per esempio a Buona Domenica e concorrente a Ballando con le stelle. La sua carriera comprende anche parti in Ocean’s Twelve, John Wick 2 e l’ispettore Coliandro.

Unimamme, voi le farete i vostri auguri? Noi vi lasciamo con la donna che ha partorito a 52 anni col marito di 72.

