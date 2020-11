Le ostetriche svelano tutta la verità non solo sul loro lavoro ma anche sulle donne e su che cosa significhi partorire, nel bene e nel male.

Unimamme, forse non si pensa abbastanza al ruolo fondamentale svolto dalle ostetriche nella cura e sostegno di mamma e bebè.

Ecco quindi che un post riportato su Buzzfeed ci ricordi quanto invece siano importanti: diverse ostetriche hanno infatti detto la loro sul loro preziosissimo lavoro.

21 cose che fanno le ostetriche

1- Ci annoiamo quando le persone pensano che tutto quello che facciamo sia tenere la mano di una donna durante il parto

Naturalmente forniamo sostegno morale, ma abbiamo delle lauree e possediamo capacità mediche, sappiamo mettere una flebo, riempire una epidurale, fare infusioni di insulina, prendere il sangue, mettere i punti nei luoghi più intimi che possiate immaginare.

2- Non guarirete mai dal senso del meraviglioso

Essere la prima persona a toccare e tenere in braccio una nuova vita è un’esperienza mozzafiato. Non importa quanto lungo, incasinato, stressante o stancante sia la nostra giornata, far nascere un bimbo non perde mai il suo fattore wow. Contribuire al viaggio di un bimbo nel mondo è una sensazione veramente magica.

3- Anche vedere nascere i genitori è straordinario

Vedere la trasformazione di qualcuno in genitore è veramente importantissimo. Vedete il linguaggio del loro corpo cambiare completamente e ammorbidirsi. In un istante la scena cambia da una di dramma e un’altra di completa pace e gioia, è fantastico.

4- Noi viviamo per “quello sguardo”

Quello, lo sguardo di meraviglia di una donna quando vede il suo bambino per la prima volta. Questo fa sì che tutto valga la pena. Questo fa sì che il nostro lavoro non ci scoraggi dall’avere dei bambini. Conosciamo la gioia assoluta e l’amore immediato che le donne provano quando tengono la loro mano per la prima volta, vogliamo sperimentarlo.

5- La sensazione di responsabilità è enorme e spaventosa

Questo è vero in modo particolare quando vieni giudicato idoneo per la prima volta. Realizzare improvvisamente che stai tenendo in mano la vita e il benessere di più di una persona nelle tue mani è spaventoso, tutto l’esercizio del mondo non può eliminare la sensazione.

6- Pensiamo che tutti i bambini siano teneri

Quando dici: non è bellissimo? E noi diciamo di sì lo intendiamo davvero. Non c’è cosa come un simpatico bambino che ti guarda negli occhi. Sappiamo che arrivano in tutte le dimensioni e taglie e le abbiamo viste tutte.

7- Rubiamo coccole con loro ogni volta che possiamo

Spesso non abbiamo tempo ma quando una mamma ci offre il suo bimbo per un po’ di sbaciucchiamenti chi può resistere? Inoltre, una delle nostre parti preferite del lavoro è quel profumo unico di un “nuovo bambino”. Dovrebbero renderlo un deodorante per auto.

8- Le mamme sono troppo spaventate di fare la cacca durante il travaglio

Non riusciamo a dargli abbastanza enfasi, a noi non importa, ci siamo abituate, inoltre è solo un aspetto della vita. Ma alcune donne si preoccupano e si fissano fino a un punto in cui non spingono più con efficacia, questo fa durare di più il travaglio. In breve, per favore, fate la cacca.

9- Alcuni partner possono essere degli idioti totali

Fare dei selfie, girovagare, avere un brutto carattere e, di sicuro, giocare a Pokemon Go (questo tizio era ok, la moglie l’ha trovato divertente). Qualche volta vorresti dire alla donna in travaglio che probabilmente starebbe meglio come genitore single. Ma, certamente, non puoi, ti limiti a sgridare il compagno.

10- Ci gridano addosso tutto il tempo e spesso ci minacciano

Le mamme in travaglio imprecano, gridano, ci chiamano costantemente, fanno moltissime domande, ma è abbastanza giusto, è peggio quando le donne e i loro compagni diventano fisicamente aggressivi cosa che accade più spesso di quanto pensate.

11- Sviluppate un’intensa, profonda relazione con le persone in un periodo di tempo molto breve

vediamo le persone nei loro momenti peggiori, ma anche nei migliori. Mentre corriamo via e dobbiamo dividere il nostro tempo tra dozzine di donne ci sentiamo privilegiate per far parte di un giorno così importante nelle loro vite.

12- I parti prematuri sono una super sfida

Di solito dobbiamo trascorrere molto tempo a calmare queste mamme sconvolte. I risultati per i bambini prematuri spesso sono buoni, essere stressate non le aiuterà a fare i conti con il parto. Cerchiamo di mantenere le cose il più positivo possibile.

13- Siamo impegnatissime in autunno

Gli eccessi di Natale e Capodanno conducono a un picco nel tasso delle nascite intorno a settembre, dobbiamo davvero correre. Quindi se non abbiamo ancora un dolce fagottino di gioia non dimentichiamo di prendere precauzioni a quelle feste.

14- Qualche volta dobbiamo spostare i bimbi alla nascita

Sfortunatamente non tutti sono idonei a diventare genitori. Qualche volta le donne sono soggette alla sottrazione del neonato per volere di un Tribunale, vuol dire che dovrai aiutare i servizi sociali a rimuovere il bambino e confortare la mamma. Inoltre alcuni bambini nascono dipendenti da eroina o altre droghe e sperimentano l’astinenza, una cosa difficile da vedere.

15- I nostri turni sono lunghi e raramente finiamo in tempo

facciamo 9-12 ore di turno su rotazione, questo vuol dire che ci viene garantito un giorno libero nelle occasioni speciali. Oltretutto lavoriamo regolarmente oltre l’orario del turno completando le ingenti scartoffie, la valutazione dei rischi, le schede per le necessità personali, i programmi di cura, prepariamo i cateteri, le cannule, sembra senza fine.

16- Virtualmente non abbiamo pause

Di solito non abbiamo tempo per il pranzo, o più di una bibita in 14 ore. Non ci sediamo per più di 5 minuti e solo se siamo davvero fortunate. Praticamente siamo sempre sfatte, coi piedi doloranti e affamate.

17- Dobbiamo convivere con la costante minaccia di perdere la nostra iscrizione o di essere citate in tribunale

Le cose vanno male durante il parto, specialmente quando abbiamo a che fare con un incremento della popolazione malata. L’iscrizione di un’ostetrica è nelle nostre mani, sfida le situazioni, qualche volta pensi che ti abbiano dato il benservito.

18- La gravidanza non ha sempre un finale felice

Se il bambino nasce morto è sempre una tragedia. Noi abbiamo sempre molta cura di questi bellissimi bambini, li laviamo e li vestiamo, scattiamo immagini dei genitori con i loro bambini scriviamo il loro nome sull’etichetta e creiamo piccoli calchi delle mani e dei piedi e li conserviamo come tesori per sempre. Questo aiuta a rendere una situazione davvero terribile un po’ più sostenibile.

19- Piangiamo tanto

Qualche volta sono lacrime di gioia, qualche volta sono lacrime per esaurimento, qualche volta sono lacrime di preoccupazione, tristezza e frustrazione. Nessuno ha detto che essere un’ostetrica fosse facile, ma la maggior parte di noi non pensava fosse così dura.

20- Spesso ci rimane poco da dare

è profondamente emozionante e sfiancante sostenere le mamme durante il travaglio. Se siete in un turno lungo spesso avete poche riserve alla fine. Occasionalmente sentite di poter dare solo il sostegno di base, cosa che non suona forte.

21- Ma non possiamo fare a meno di tornare il giorno dopo

Mentiremmo se non dicessimo che spesso pensiamo di mollare, specialmente dopo un turno molto duro. Ma la maggior parte di noi non abbandonerebbe l’ostetricia. Ci mancherebbe “quello sguardo” Senza dimenticare le coccole.

