Oltre 20 vignette che ti faranno ridere ma raccontandoti al tempo stesso tutta la verità su ciò he una gravidanza significa per noi donne.

Line Severinsen è un’illustratrice norvegese mamma di due bambini: il primo nato nel 2012 e l’altro nato a maggio di quest’anno.

Come ogni donna intelligente che si rispetti ha avuto il coraggio di sfatare il mito della gravidanza, che non è affatto – almeno non lo è per molte – il periodo più bello della vita. Come la mettiamo con i piedi gonfi, il pancione gigante, la stanchezza e le emorroidi? Line ce lo racconta in modo molto ironico nel suo sito Kos og Kaos, “Bambini e caos”.

Vediamo alcune delle sue vignette pubblicate anche dal sito boredpanda. D’altronde si sa che gli illustratori hanno un gran senso dell’umorismo…

La gravidanza è bella come dicono? Le vignette ironiche di una mamma

Cosa dire del pancione che impedisce di raccogliere gli oggetti da terra l’ultimo trimestre?

Non si riesce a vedere al di sotto del proprio ombelico

Ti pare di essere grossa come una mucca…

Tutti vogliono toccarti la pancia

La paura di ogni uomo è quella di far male al bambino…

Le smagliature sono comunque sexy…

Non ci si riesce ad allacciare le scarpe

Calci ovunque…

La ginnastica dell’ultimo trimestre…

E’ difficile scegliere un nome…

Le voglie in gravidanza molto “drammatiche”….

“Ma ne aspetti tre?” i commenti simpatici della gente…

Per fortuna ci sono altri “incinti”…

Le paure del parto: le acque si rompono in pubblico

Che non dicano che mangi per due..

Più cuscini per favore!

I piedi come due zampogne e le mani “leggermente” gonfie non sono per niente simpatici



9 mesi senza alcol…

Si guarda ogni momento “24 ore in sala parto” e si singhiozza…

L’infermiera mostra per la prima volta una placenta al papà…

Ah, gli ormoni della gravidanza…

Si è agili come un ippopotamo…

I crampi ti colpiscono di notte…

Se hai la placenta plevia hai l’impressione di essere seduta sopra una bomba ad orologeria…

