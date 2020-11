“Sono così arrabbiata e delusa”, una mamma racconta il gesto terribile subito da parte della suocera dopo il palco.

Niente vale l’emozione di tenere in braccio per la prima volta i propri bimbi: un momento indescrivibile che una mamma inglese invece non ha provato per colpa, ebbene sì, della suocera.

Quando la suocera esagera e una mamma prova rabbia e dolore

A riportarlo è il Mirror che cita il post di una mamma pubblicato su Mumsnet.

“Ho avuto mia figlia 6 settimane fa. E’ stato un parto traumatico ed è finito con un parto cesareo d’emergenza. Mentre mi portavano in sala operatoria, mio marito ha chiamato sua madre visto che era un po’ scosso e aveva bisogno di supporto. Lei è un dottore e lavora nella stessa struttura in cui ero ricoverata, anche se non ha mai lavorato in un ospedale per donne”.

“Alla fine” – ha detto – “E’ riuscita ad ottenere l’accesso nella zona di riposo post operazione con il suo badge del lavoro ed è entrata senza chiedere il permesso”.

Ma c’è di peggio.

“Non mi è stato chiesto se per me andasse bene che lei entrasse e – visto che mi stavano ancora suturando in sala operatoria – ha preso in braccio mia figlia prima che potessi farlo io“.

“Sono così arrabbiata e delusa. Prima di entrare in travaglio, avevo discusso con mio marito sul fatto che non volevo che nessuno mi facesse visita il primo giorno, e invece lasciata sola mia suocera ha tenuto mia figlia in braccio prima di me”.

La donna dice di non avercela solo col marito, ma anche con le ostetriche: “un dottore è arrivato e mi ha parlato mentre ero ancora sotto anestesia e mi ha menzionato delle informazioni molto personali su di me dal punto di vista medico, che lei stessa aveva origliato“.

“Ancora piango questa mattina pensando al fatto e sono ancora arrabbiata e delusa“.

In molte l’hanno sostenuta, ma c’è da chiedersi perché il marito, che probabilmente sapeva di avere una madre piuttosto invadente, ha permesso tutto questo? Non trovate unimamme?

