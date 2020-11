Domiziana Giovinazzo: è incinta l’attrice che interpreta Elena Martini in “Un medico in famiglia”.

L’annuncio è arrivato su Instagram: Domiziana Giovinazzo è incinta. L’attrice è conosciuta dal pubblico della fiction tv Rai “Un medico in famiglia“, nella quale interpreta Elena Martini.

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: LA FOTO “ROMANTICA” PER I 5 MESI DI GRAVIDANZA

Ecco cosa ha scritto Domiziana Giovinazzo su Instagram.

Domiziana Giovinazzo: è incinta l’attrice che interpreta Elena Martini di ‘Un medico in famiglia’

Un altro annuncio di gravidanza dal mondo dei vip. Questa volta arriva da Domiziana Giovinazzo, attrice romana ventenne che interpreta Elena Martini in “Un medico in famiglia“, popolarissima fiction di Rai1.

Proprio oggi, venerdì 6 novembre, l’attrice ha pubblicato un selfie in cui si mostra con il pancione in bella vista. Lo scatto è in bianco e nero e mostra Domiziana Giovinazzo mentre indossa una vestaglia a maglione aperta sulla pancia. Una foto intima e sensuale con cui l’attrice ha voluto far sapere ai fan della sua gravidanza ormai avanzata, come mostra l’immagine.

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, SCHERZI E INDISCREZIONI SUL NOME DELLA FIGLIA

“Tutte le grandi cose iniziano con qualcosa di piccolo“, è la didascalia della foto. Un messaggio semplice e chiaro, che si conclude con un cuoricino azzurro. Forse l’attrice aspetta un maschietto?

Per Domiziana Giovinazzo si tratta del primo figlio. Il papà è probabilmente il compagno, con cui ha una relazione da diverso tempo e che compare accanto a lei nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, anche se non conosciamo il suo nome.

L’attrice, con grande riservatezza sulla sua vita privata, ha tenuto la gravidanza nascosta fino a oggi. Nessuno, almeno stando alle reazioni, si aspettava che fosse incinta.

LEGGI ANCHE: MEGHAN MARKLE INCINTA: GLI INDIZI E LA FRASE SFUGGITA

Domiziana Giovinazzo ha iniziato la sua carriera di attrice giovanissima, quando era appena una bambina. Ha iniziato a recitare a sei-sette anni nella serie tv “Un medico in famiglia“ nel ruolo della sorella più piccola della famiglia Martini, Elena, figlia di Lele (Giulio Scarpati) e Alice (Claudia Pandolfi), sorella minore di Maria. Elena ha fatto la sua apparizione nella sesta stagione della fiction. L’attrice dunque è cresciuta con il personaggio da lei interpretato.

Visualizza questo post su Instagram Tutte le grandi cose iniziano con qualcosa di piccolo💙 Un post condiviso da Domiziana Giovinazzo (@domiziosa_official) in data: 6 Nov 2020 alle ore 4:56 PST

Che ne pensate unimamme? Siete contente di questa notizia? Seguite in tv “Un medico in famiglia”?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.