Meghan Markle incinta: gli indizi e la frase sfuggita

Meghan Markle è incinta, ci sono stati tre episodi specifici che confermerebbero la notizia. Ecco quali sono, anche delle foto.

Secondo alcune indiscrezioni Meghan Markle, attrice statunitense, ma anche moglie di Harry d’Inghiterra, il secondogenito di Carlo e Lady Diana.

La coppia ha già un bambino Archie ed ad inizio anno ha deciso si allontanarsi dalla Famigliare Reale andando via dall’Inghilterra e rifugiandosi in America, Los Angeles.

Meghan Markle incinta: i tre indizi che confermano la notizia

Meghan Markle sarebbe incinta del suo secondo figlio. Harry e Meghan hanno sempre desiderato dare una sorellina o un fratellino al piccolo Archie nato a maggio 2019.

Bisogna però dire che la notizia non è stata data ne dalla coppia e nemmeno da Palazzo Reale. Sarebbe una supposizione di diversi media stranieri che seguono costantemente le vicende di Meghan e di Harry, senza dimenticare Archie.

Proprio i giornalisti avrebbero notato un dettaglio che per loro confermerebbe la gravidanza bis di Meghan Markle. L’indizio sarebbe la data di un’udienza in tribunale che Harry e Meghan avrebbero chiesto di posticipare per “motivi riservati”.

La causa riguarda una lettera privata che il giornale ha pubblicato senza l’autorizzazione. La lettera era stata inviata da Meghan al padre Thomas, l’accusa è di violazione del copyright e violazioni del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il processo doveva prendere il via l’11 gennaio 2021, ma Meghan e Harry hanno chiesto di cambiare la data sulla base di “motivi riservati”, per cui non inizierà prima del 15 ottobre 2021.

Può essere solo una coincidenza, ma così viene slittato di giusti nove mesi, per questo in molti credono che la causa sia rimandata per un evento importante come la gravidanza.

Ci sono anche altri due indizi importanti, il primo una foto scattata da alcuni paparazzi mentre la coppia usciva da un ristorante e l’abbigliamento di Meghan sembrerebbe essere fatto apposta per nascondere la “pancia”.

Il secondo è la dichiarazione della coppia che ha fatto parlando di una seconda causa contro un giornale che ha scattato con un drone delle foto al piccolo Archie: “I Duchi pensano che necessario proteggere i propri figli“, parlando al plurale.

La notizia non è stata confermata dalla coppia, ma nemmeno smentita per il momento.