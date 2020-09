Lady Diana e le rivelazioni sulla sua infanzia: “Ha sofferto molto”

La principessa Diana Spencer ha sofferto per il divorzio dei genitori avvenuto quando lei era molto piccola. Ecco cosa ha raccontato il fratello. In una recente intervista il fratello minore della tanto amata principessa Diana ha raccontato un periodo molto duro legato alla loro infanzia.

Il conte Charles Spencer, 56 anni, ha raccontato cosa è successo alla Diana bambina dopo il divorzio dei genitori avvenuto nel lontano 1966.

Lady Diana: il fratello ricorda un momento doloroso della loro infanzia

Al Sunday Times Magazine, Charles Spencer, uno dei tre fratelli della principessa Diana ha svelato che quando loro erano molto piccoli, lui 2 anni e Diana 5, la mamma, Frances Spencer, lascio la sua famiglia per seguire il suo amante, Peter Shand Kydd.

Era il 1966 e dopo tre anni i loro genitori hanno divorziato ufficialmente. Adesso, dopo tanti anni, Charles ha raccontato che Diana “ha sofferto per il divorzio dei loro genitori” ed aspettava il ritorno della madre. Infatti quando la Viscontessa decise di andarsene promise alla figlia che sarebbe tornata a trovarla. Diana era fiduciosa ed “aspettava la mamma sulla soglia di casa“. Una promessa che non è stata mai mantenuta: “Lei, non è più tornata“.

Il conte ha poi ricordato che anche se lui era ancora piccolo, la notte piangeva e la sorella lo sentiva piangere, ma siccome aveva paura del buoi non andava a consolarlo. Quando la mamma è fuggita di casa, le sorelle maggiori, Sarah e Jane, all’epoca erano in collegio.

La custodia dei figli è stata data al padre: “Nostro padre era una fonte di amore tranquilla e costanza, mentre nostra madre non era proprio tagliata per la maternità“. A dimostrazione di ciò, quando si sono tenuti, nel 1997 i funerali della principessa, lui la definì come la “sorella maggiore che da bambina mi ha fatto da madre“.