Archie sarà principe, il figlio di Harry e Meghan non sfugge ai Reali

Nuove sul titolo che potrà portare il figlio dei duchi del Sussex, che di recente si sono allontanati dalla famiglia reale.

I duchi del Sussex tornano a fare parlare tramite il piccolo Archie, che loro hanno portato prima in Canada e poi in America.

Archie Sussex: il suo titolo nobiliare è pronto

A inizio anno è arrivata la notizia che Harry e Meghan, i duchi del Sussex, si erano staccati dalla famiglia reale, che avevano dato le dimissioni da membri senior della royal family più conosciuta e invidiata al mondo.

Harry aveva motivato la sua decisione col desiderio di voler dare pace e serenità alla sua famiglia. A ogni modo, nonostante tutti gli accorgimenti e i proclami pare proprio che, un giorno, potremo chiamare il piccolo Archie: principe Archie. Quando il piccolo Archie, il cui nome per intero è: “Archie Harrison Mountbatten-Windsor” è venuto al mondo i genitori hanno deciso di non assegnargli un titolo, come invece i più blasonati cugini: George, Charlotte e Louis.

Invece baby Sussex, come era stato originariamente e bonariamente soprannominato, riceverà un titolo quando il principe Carlo ascenderà al trono.

A quel punto e solo in quel momento, come riportato sull’Express, Archie otterrà il suo titolo e diventerà, a tutti gli effetti, un principe. E c’è anche di più, dal momento che potrà anche farsi chiamare Sua Altezza Reale.

Ricordiamo anche che Archie è settimo in linea di successione e quando il principe Carlo diventerà Re lui sarà principe, ma spetterà sempre a lui se decidere di usare o mantenere questo titolo quando raggiungerà la maggiore età. Inoltre, pare che anche Archie, come i suoi suoi cugini, potrebbe dover chiedere al monarca vigente il permesso di sposarsi a seguito di una vecchia legge. Ricordiamo però che quando arriverà qual momento è assai probabile che nonno Carlo o lo zio William siano già saldamente sul trono d’Inghilterra e che magari, qualcosa, nei costumi e usanze di corte, cambi ancora.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto raccontato su Archie e su quanto sia difficile tagliare completamente i ponti con la famiglia di origine?

