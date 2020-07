Il piccolo Archie, figlio del principe Harry e di Meghan Markle non può uscire di casa per la sua sicurezza.

Unimamme, sapevamo che Meghan era una mamma fiera e protettiva, ma a quanto pare ignoravamo quanto. Sembrerebbe infatti che Meghan abbia deciso di proteggere la privacy di suo figlio Archie fino all’estremo.

Meghan Markle protegge suo figlio Archie al punto da tenerlo “prigioniero” in casa

Durante i mesi più duri della pandemia i duchi del Sussex hanno trascorso la reclusione nella loro villa di Los Angeles, come raccontato da Harry. A quanto pare, però, la reclusione del piccolo Archie, primogenito di Harry e Meghan, sta continuando.

Di recente i paparazzi che inseguono i duchi del Sussex e il loro bambino si sono visti recapitare un’ingiunzione per le foto scattate, tempo fa in Canada. Non solo sembrerebbe che una foto del piccolo sia stata scattata anche ora che sono in California. Per tutti questi motivi mamma Meghan non vuole più esporre il suo piccolino al rischio di essere paparazzato e per questo lo tiene chiuso nella loro villa hollywoodiana. Michael J Kump, avvocato dei Duchi del Sussex, ha commentato: “la coppia ha scoperto recentemente che qualcuno ha offerto ai media delle foto del figlio Archie di 14 mesi. Affermando falsamente di avere scattate durante una loro uscita pubblica a Malibu“.

Si tratta però di una grossa bugia, perché il piccino non è stato visto in pubblico da quando la sua famiglia si è trasferita in California. Le foto in questione sono state infatti scattate nella villa in cui risiedono. I paparazzi sarebbero quindi penetrati nell’abitazione dei duchi del Sussex. Secondo un esperto tutti i Sussex sarebbero a rischio. A ogni modo i genitori di Archie e, in particolar modo, la sua mamma, vogliono proteggere il bambino, quindi lo espongono molto raramente a sguardi esterni, se non per occasioni ufficiali. Il problema è diventato così importante che Archie non ha amici della sua età con cui giocare, sta quindi crescendo da solo.

Un’amica di Meghan ha rivelato al Daily Mail che la mamma di Archie si rende conto che il figlio dovrebbe giocare con bimbi della sua età e che lei, almeno due volte a settimana, vorrebbe portarlo a giocare in uno di quei gruppi “mamme e io”, ma non può farlo perché è troppo famosa per fare cose così comuni. Un’altra fonte ha dichiarato che Meghan sta quindi pensando di dare un compagno di giochi al figlio, oltre ai due cani. Gira infatti la notizia che Meghan sia già incinta e che possa anche aspettare gemelli. D’altronde lo stesso Harry di recente aveva dichiarato che avrebbe voluto due figli.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto appreso? Cosa fareste voi al posto di Meghan?

