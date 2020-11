Neonata “nasce” due volte: “lotta come una leonessa”

By

Una neonata supera l’arresto cardiaco grazie all’intervento dei medici. La sua storia di forza e di speranza viene raccontata dai genitori.

Questa è la vicenda di una bambina che, come riporta il Resto del Carlino, è nata due volte. E’ stato necessario l’intervento dei soccorsi per farla nascere, ma subito la prima complicanza e poi dopo poco la seconda.

La piccola è ora salva, ma ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale di Ancona, con lei anche i suoi genitori in attesa di poterla finalmente riportarla a casa.

Neonata in ospedale dopo arresto cardiaco: “Lotta come una leonessa”

E’ un tardo pomeriggio quando al 118 arriva una chiamata di una donna di 35 anni che aveva iniziato il travaglio mentre si trovava ancora a casa. La donna, tra il sesto ed il settimo mese di gravidanza, ha all’improvviso rotto le acque ed iniziato il travaglio.

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo si sono trovati dinanzi il parto iniziato e mancava solo l’espulsione del feto. Sono intervenuti sul posto, perchè era impossibile trasportare la donna in ospedale. la dottoressa a capo del 118, Mara Piergallina, ha fatto nascere la piccola in casa e presente c’era anche il padre.

Purtroppo, subito dopo essere nata, la neonata è andata in arresto cardiaco. I medici presenti si sono subito intervenuti con massaggio e ventilazione ed hanno riportato il cuoricino della piccola al battito.

Così la mamma e la piccola sono state portate all’ospedale di Fermo con urgenza. Una volta arrivati, la donna è stata sottoposta ad intervento chirurgico e ricoverata nel reparto di ginecologia, mentre la neonata ha avuto un secondo arresto cardiaco.

Per fortuna i medici l’hanno salvata, ma è stato necessario il suo trasferimento nell’ospedale di Ancona. I genitori della piccola Bianca hanno raccontato le loro emozioni: “Pesa poco più di 800 grammi, è lunga 34 centimetri. Ha avuto tanta fretta di venire al mondo. È in terapia intensiva e lotta come una leonessa“.

Elisa Vitali e Stefano Altobelli oltre a Bianca hanno anche un altro figlio di 8 anni ed hanno raccontato cosa è successo dopo la chiamata al 118: “Si sono rotte le acque e solo dopo pochi minuti dall’arrivo dei sanitari è nata Bianca. Abbiamo subito capito che qualcosa non andasse perché la piccola non ha pianto e non si muoveva“.

Un pensiero ed un ringraziamento per i medici: “Non sappiamo davvero come ringraziare tutti i medici perché senza la loro professionalità saremmo costretti a raccontare un’altra storia. Adesso Bianca è affidata al Salesi. Sappiamo che è una struttura eccellente e speriamo che tutto vada bene“.