Parto in casa | Quali sono i vantaggi e i rischi dell’esperienza?

Sempre più di frequente si legge di donne che praticano il parto in casa. Ma quali sono i vantaggi, i rischi e i costi di questa esperienza?

Sembrava una pratica ormai relegata al tempo delle nostre e bisnonne, quando ci raccontavano che aiutate da amiche e parenti avevano messo al mondo i nostri genitori, ma in realtà negli ultimi tempi il parto in casa sta tornando di nuovo in voga.

Ma perché? Recupero delle tradizioni? Evitare un’ospedalizzazione troppo lunga? Ma, in effetti, quali sono i vantaggi e i rischi che una donna corre, decidendo di partorire in casa?

Innanzitutto il parto in casa deve essere programmato e può essere effettuato solo dalle mamme considerate a basso rischio. Nel senso che bisogna prevedere che nel corso del travaglio non ci siano possibili difficoltà che possono mettere a repentaglio la vita sia della mamma sia del bambino.

È importante ribadire che il parto in casa può essere esclusivamente naturale e solo se il ginecologo ritiene che non ci siano particolari rischi.

La difficoltà più grande è trovare una brava ostetrica che sia in grado di fronteggiare qualsiasi situazione si possa verificare. In ogni caso la maggior parte dei parti in casa si fanno perché la mamma ha deciso di voler partorire in acqua, cosa che secondo vari studi ha una serie di argomenti a favore.

LEGGI ANCHE: Parto a sorpresa: bambina nasce in un parcheggio | VIDEO

Parto in casa | Quali sono i vantaggi e i rischi di un’esperienza così diffusa?

Per partorire in casa è necessario non aver avuto questo tipo di problematiche:

. esperienze precedenti di parti difficili e gemellari

. pressione alta della madre

. problemi di salute del bambino

. problemi di cuore o diabete di mamma o bambino

Secondo l’ostetrica Odette Abououf, il parto in casa presenta una serie di vantaggi: “il parto in casa apporta molti benefici, soprattutto alla rilassatezza e alla tranquillità della mamma, che si sente in un ambiente familiare, dove trova la complicità del partner e le rassicurazioni di specialisti pronti a ogni evenienza”.

Ovviamente come già detto in precedenza va effettuato se e solo se la mamma sia circondata da una serie di specialisti che alla prima difficoltà sappiano come agire.

Tutte le ostetriche, infatti, hanno gli strumenti di pronto soccorso per intervenire nel caso in cui qualcosa dovesse andare male.

Per quanto riguarda i rischi non sono moltissimi, ma ci sono delle cose da tenere in considerazione. Prima di tutto la mamma non può usufruire dell’epidurale perché sarebbe necessaria la presenza di un medico anestesista e rianimatore.

LEGGI ANCHE: Nascita record: mamma partorisce 6 gemelli | FOTO

E questo, ovviamente, può essere uno svantaggio se si vuole lenire il dolore. Dato ciò molte donne decidono di partorire in acqua perché il liquido allieva i dolori e favorisce anche le diverse fasi del travaglio.

Oltre ai rischi che qualcosa possa andare storto durante il parto, bisogna tenere in considerazione anche le lacerazioni o i forti dolori.

Un rimedio naturale è l’elettrostimolatore transcutaneo dei nervi (NEST) che viene posizionato nella parte bassa della schiena all’inizio del travaglio. Questo apparecchio stimola le endorfine naturali del corpo, dando del sollievo.

Anche alcuni rimedi omeopatici possono aiutare il dolore.

Dunque se si è deciso di partorire in casa, questo è l’occorrente di cui si ha bisogno:

1) molti asciugamani

2) lenzuola

3) tappetini da doccia per proteggere il pavimento, se non partorisci in acqua

4) piscina gonfiabile specializzata per parti in acqua (se fai questa scelta)

5) cuscini

6) oggetti che aiutano la concentrazione come fotografie o quadri

7) rimedi naturali contro il dolore

E voi Unimamme che parto avete scelto: in casa o in ospedale?

LEGGI ANCHE: Partorisce e discute la tesi nello stesso giorno: mamma da record | FOTO