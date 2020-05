Nascita record: mamma partorisce 6 gemelli | FOTO

In Francia, a Strasburgo, sono nati 6 gemelli, 5 femmine e uno maschio, un evento rarissimo, il precedente nello stesso Paese risale a 30 anni fa.

Unimamme, il 14 maggio scorso presso un ospedale di Strasburgo sono venuti alla luce sei gemellini: 5 femmine e un maschio. Si tratta di un evento rarissimo che non succedeva da 30 anni in Francia.

Parto multiplo da record in Francia: ecco che cosa è accaduto

Già madre di 2 bambini una donna, giovedì 14 maggio, ha partorito 6 gemelli. La nascita è avvenuta presso l’ospedale Strasburgo-Hautepierre, in Alsazia. I bambini, concepiti tramite stimolazione ovarica, sono nati prematuri a 24 settimane e 6 giorni con un parto cesareo. I neonati pesano 630 e 730 grammi e ora si trovano ricoverati in rianimazione neonatale dove trascorreranno ancora diversi mesi.

Il cesareo è stato rapido e, a quanto pare, ha causato l’impiego di una trentina di persone. Nonostante la nascita prematura ora i piccini stanno bene, ma dal reparto di maternità dell’ospedale fanno sapere che occorreranno ancora alcune settimane per assicurarsi che stiano bene. “Siamo molto attenti, è una situazione che richiede tutta l’esperienza tecnica del team ad alte prestazioni dell’ospedale di Hautepierre” ha dichiarato una fonte medica dell’ospedale. Un evento simile in Francia risale al 1988 in Normandia. Cosa aggiungere, sicuramente questa mamma avrà un bel da fare! Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto verificatosi e riportato su La Dernières Nouvelles d’Alsace ? Questo è un evento che capita una volta su 4,7 miliardi.

