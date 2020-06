Partorisce e discute la tesi nello stesso giorno: mamma da record | FOTO

Partorisce e discute la tesi nello stesso giorno la storia della giovane neomamma friulana che ha vissuto a poche ore due grandi emozioni.

Questa è una bella storia che vede come protagonista una giovane donna che dopo poco essere diventata mamma discute la sua tesi di Laurea. Due emozioni molto forti vissute in poco tempo. La sua storia è molto bella ed è unica nel suo genere.

Partorisce e discute la tesi nello stesso giorno: mamma da 110 e lode

Elisa Floreani ha 29 anni e vive in Friuli Venezia Giulia, qualche giorno fa ha dato alla luce il suo primo figlio, Riccardo. Un’emozione grandissima, ma la neo mamma dopo sole poche ore discute la sua tesi di laurea diventando dottoressa per la seconda volta. Una doppia emozione che rimarrà per sempre nei suoi ricordi ed in quelli di amici e familiari. Era l’11 luglio e dopo una notte di travaglio Elisa partorisce il suo piccolo Riccardo. Dopo solo 10 ore ecco che l’aspetta una nuova emozione: alle 4.47 del mattino di giovedì il parto d’urgenza, alle due mezza del pomeriggio la discussione della tesi in streaming dall’ospedale di Udine. Grazie ad un pc ed ad una connessione ad internet ha discusso la tesi di Laurea a distanza con i suoi professori dell’Università di Udine conseguendo il titolo di dottoressa in Scienze della formazione primaria. “Senza la didattica a distanza, in effetti, Elisa avrebbe dovuto rimandare tutto a luglio” hanno confermato dall’Ateneo.

Intervistata dal Corriere della Sera, la neo mamma ha dichiarato: “È stato un giorno memorabile. Dopo la nascita di Riccardo mentalmente avevo già rinunciato alla laurea. Devo ringraziare tutto il reparto che mi ha incoraggiato e preparato”. Riccardo si è anticipato di qualche giorno ed ha scombinato i piani: “Mercoledì sono andata per il monitoraggio di routine e hanno deciso di ricoverarmi. È stata una fortuna, nella notte ho avuto improvvisamente delle perdite”. Per Elisa è la seconda laurea, la prima in Economia aziendale, la neomamma ha raccontato la sua voglia di fare sempre cose nuove: “Io sono abituata a fare mille cose. Non mi sentivo per niente stanca, anche se l’emoglobina si era dimezzata e i medici mi dicevano di fare presto“. Ha finito in quattro anni, uno in meno. Titolo della tesi: “La mindfulness in ambito educativo”. Voto finale? 110 e lode.

Voi unimamme eravate a conoscenza della storia di Elisa? Noi le facciamo tanti auguri sia per la nascita di Riccardo e sia per la sua Laurea.

