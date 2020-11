Mascherine a scuola sempre? I chiarimenti del Ministero

Le mascherine a scuola dovranno essere indossate sempre? Quando non si possono usare? La nota del Ministero per fare chiarezza.

Con una circolare ufficiale il Ministero dell’istruzione chiarisce alcuni dopo l’ultimo decreto per quanto riguarda l’uso delle mascherine a scuola, sopratutto in classe, da parte degli studenti.

Nel Dpcm del 3 novembre 2020 si legge: “l’attività didattica ed educativa per la scuola

dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

Mascherine a scuola: i chiarimenti dal Ministero su quando e come usarle

Nella nota del Ministero dell’Istruzione vengono confutati alcuni dubbi sull’uso della mascherina. I Comitato tecnico Scientifico chiarisce alcuni punti importanti sopratutto dopo l’aumento dei contagi nel nostro Paese.

A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola:

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze,

quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza

indipendentemente dalle condizioni di distanza in tutte le occasioni previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

Ci sono però dei momenti durante i quali sarà possibile abbassare la mascherina:

per bere

a mensa

merenda

durante la lezione di musica o di canto

Nella nota viene precisato che: “Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso“.

Nelle scuole primarie a tempo pieno e nella scuola secondaria di primo grado con tempo prolungato si devono cambiare le mascherine di tipo chirurgico a metà giornata in modo da garantirle l’efficienza.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa decisione del Comitato Tecnico Scientifico?