Mascherine a scuola: come vanno smaltite

Alcune indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sullo smaltimento delle mascherine.

Unimamme, stiamo assistendo a un ingente sforzo di contenere i contagi da Covid 19 usando tutti gli strumenti possibili, tra cui le mascherine a scuola.

Mascherine a scuola: le indicazioni dell’Istituo superiore di sanità

Bisogna perà capire come andranno smaltite tutte le mascherine messe in circolazione nelle scuole, per esempio.

Ogni giorno, nelle scuole, verranno consegnate 11 milioni di mascherine per gli alunni e il personale scolastico. Si tratta di mascherine usa e getta abbassabili in condizioni di staticità e col rispetto di 1 metro di distanza. Facendo due conti e considerando l’intero anno scolastico risulterebbero 2 miliardi e 200 milioni di mascherine non riciclabili da smaltire nell’indifferenziato ogni giorno.

A questo va aggiunto il peso degli imballaggi e dunque tutto questo andrà a incidere sulle operazioni di smaltimento che in alcune regioni già normalmente presentano difficoltà. In realtà l’Istituto Superiore di Sanità, il 18 maggio scorso, tramite il rapporto 26/2020 ha già fornito chiare indicazioni per lo smaltimento delle mascherine nei luoghi di lavoro.

Vediamole insieme:

la posizione del contenitore deve essere chiara

i punti di conferimento devono essere vicini alle uscite

i contenitori devono minimizzare la possibilità di contatto diretto di chi si disfa della mascherina con il contenitore stesso

i contenitori devono fornire adeguata aerazione per evitare la formazione di eventuali condense e sviluppo di microrganismi

i contenitori vanno posti in luoghi aerati e riparati

chi preleva il sacco dei rifiuti deve essere personale addetto, il sacco deve essere chiuso

prima della chiusura del sacco bisogna spruzzare prodotti sanificanti

i sacchi coi rifiuti vanno indicati con Codice CER 200301 se assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi provvedimenti citati su Orizzonte Scuola? Nelle scuole dei vostri figli si smaltiscono così le mascherine?Noi vi lasciamo con alcune indicazioni su come conservare le mascherine in modo sicuro.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.