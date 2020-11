L’oroscopo delle mamme di oggi, mercoledì 11 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Come sarà questa giornata di mercoledì 11 novembre unimamme? Cosa ci aspetta? Cosa sapranno dirci gli astri?

Per prepararci al meglio, leggiamo l’oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: mercoledì 11 novembre

Ecco cosa riserverà la giornata di mercoledì 11 novembre ai segni dello zodiaco. Scopriamo insieme le previsioni degli astrologi per ciascun segno, leggendo l’oroscopo delle mamme.

Ariete

Sarà una giornata impegnativa, care unimamme ma non spaventatevi. Potreste avere qualche problema con i vostri figli ma non cedete. Si tratta di un attimo di stanchezza e di un blocco momentaneo ma verso la fine della giornata le cose miglioreranno. Dovete tenere duro. Concedetevi uno svago alla sera, ve lo sarete meritato, e non dimenticate le attenzioni verso il partner.

Toro

La giornata vi richiederà molte energie e attenzioni verso i figli. Non fatevi ingannare dai loro piccoli ma irresistibili ricatti morali. Se state attraversando un momento di difficoltà o qualche incomprensione in famiglia è il momento di mettervi intono a un tavolo e parlare apertamente, per risolvere problemi e incomprensioni. Poi concedetevi un adeguato riposo.

Gemelli

Sarà una giornata piena di creatività e potreste fare delle scelte importanti. Attenzione alla Luna contraria che potrebbe mettervi in difficoltà, creando qualche tensione in famiglia. Cercate di evitare discussioni inutili e soprattutto litigi. Dedicate i momenti liberi della giornata al partner, per coltivare il vostro rapporto.

Cancro

La stanchezza dell’ultimo periodo potrebbe mettere a dura prova il vostro umore, ma sarà un momento transitorio. Guardate avanti, sopra le difficoltà contingenti, e non fatevi scoraggiare da qualche tensione in famiglia. È il momento di chiarire le incomprensioni con il partner, approfittate di questo momento per parlarvi e rendetelo partecipe delle vostre paure.

Leone

È il momento giusto per cercare nuovi stimoli e lanciarvi in nuovi progetti. Avrete lo spirito giusto per affrontare la giornata in modo positivo e produttivo, anche in casa. I piccoli imprevisti non intaccheranno il vostro entusiasmo e la trasmettere la voglia di fare anche ai vostri figli. È il momento giusto per farvi aiutare in qualche attività più impegnativa in casa.

Vergine

Sarà una giornata impegnativa. Non fatevi spaventare dalle difficoltà e dalle responsabilità, con il giusto atteggiamento e le vostre capacità saprete gestire tutto al maglio, a casa e sul lavoro. Nella vita personale potrebbe sorgere qualche incomprensione, per evitare che le cose si ingigantiscano chiarite subito. Cercate di godervi la serenità in famiglia.

Bilancia

Rimandate le questioni più complesse a tempi più favorevoli, oggi non è giornata. È il momento di accettare qualche compromesso, per non complicarvi troppo la vita. Prima dovete fare chiarezza dentro voi stessi e solo dopo affrontare il partner o qualcuno di famiglia con cui avete avuto momenti di tensione. Cercate di mantenere il giusto equilibrio tra attesa e azione, istinto e ragione. Per voi non sarà troppo difficile.

Scorpione

Non fatevi carico di troppe responsabilità, delegate sul lavoro e in famiglia alcuni impegni e concedetevi del tempo solo per voi stesse, per ricaricarvi e prendervi cura del vostro corpo. State accanto alla persona amata, è il momento di dedicare più tempo alla coppia.

Sagittario

Sarà una giornata positiva e stimolante, ma piena di impegni che alla fine vi stancheranno. Concedetevi riposo e relax alla sera, preferibilmente in compagnia del partner. Sarà l’occasione per recuperare intimità e complicità, con ricadute positive sullo spirito di tutta la famiglia.

Capricorno

State attraversando un momento di riflessione, ma non vi mancano le energie. Sappiate dosarle e gestirle nel modo giusto, anche per barcamenarvi tra gli impegni in casa e fuori. Non dovete strafare ma dedicare la giusta attenzione a ogni aspetto della vostra vita quotidiana, soprattutto verso la famiglia.

Acquario

È un periodo molto impegnativo e complicato, sul lavoro e a casa. Potreste essere stanche ma se ci sono conflitti aperti è meglio affrontarli subito, soprattutto con i figli. Fate un respiro profondo e dite quello che pensate con sincerità e fermezza, ma senza risentimenti o recriminazioni.

Pesci

Per recuperare dalla stanchezza degli impegni in casa e sul lavoro, concedetevi un momento tutto per voi di tranquillità e cura del corpo. Anche dai figli bisogna prendersi delle pause ogni tanto. Farà bene a voi e alla fine a tutta la famiglia. Non lasciate che l’emotività prenda il sopravvento.

Che ne dite unimamme di queste previsioni?

