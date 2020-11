L’oroscopo delle mamme di oggi, giovedì 12 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Scopriamo insieme come sarà la giornata di giovedì 12 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa sapranno dirci gli astri?

Per prepararci al meglio, ecco l’oroscopo di oggi, per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: giovedì 12 novembre

Ecco che cosa ci dicono le stelle per la giornata di giovedì 12 novembre. Leggiamo insieme l’oroscopo delle mamme, segno per segno, con le previsioni degli astrologi. Quali saranno i segni più fortunati e come si svolgerà la vostra giornata, unimamme.

Ariete

Sarà una giornata piena di energia unimamme, l’ideale per affrontare i tanti impegni. Non permettete agli imprevisti dell’ultima ora di rovinarvi la giornata. Trascorrete una serena serata in famiglia.

Toro

Sarà una giornata che inizierà con qualche incertezza, ma non abbiate timore di tirare fuori la forza di carattere che vi caratterizza. Tuttavia, fermatevi un momento a riflettere se dovete prendere una decisione importante per la famiglia.

Gemelli

Per le mamme dei gemelli sarà una giornata difficile, con qualche preoccupazione in famiglia. Quello che dovete fare è affrontare di petto la situazione, con fermezza ma senza tensioni o scontri. Dite tutto quello che pensate senza timori, ma senza ferire le persone che amate, parlando dei problemi con maturità.

Cancro

Una giornata impegnativa potrà avere una svolta positiva inaspettata, basta mantenere lo spirito giusto. Ricordate di mantenere il giusto equilibrio tra carriera o lavoro e famiglia. Organizzate le vostre giornate in modo efficiente e soprattutto delegate alcuni impegni.

Leone

Il vostro spirito allegro e determinato trascinerà tutta la famiglia in nuovi progetti e farà pesare meno le incombenze quotidiane. Sarà anche il momento giusto per risolvere i problemi rimasti in sospeso. Approfittatene.

Vergine

Sarà finalmente una giornata in cui sarete nel pieno delle forze, anche per affrontare tutte le faccende di casa che avete lasciato indietro. Il nuovo vigore vi darà voglia di fare e di riprendere il controllo anche sulla vostra vita. Non dimenticate, tuttavia, di farvi aiutare in casa, anche i figli devono fare la loro parte.

Bilancia

La Luna nel vostro segno vi rende sensibili e suscettibili, per cui attente unimamme a non scottarvi. Prendete la cose come vengono, una alla volta, e anche se non riuscite a portare a termine tutti gli impegni della giornata non state a mortificarvi. Sarà l’occasione giusta per qualche coccola in famiglia. Abbiate cura di voi.

Scorpione

È il momento di dedicare qualche attenzione in più al vostro partner, dopo tutto il tempo passato dietro al lavoro, alla casa e ai figli. Anche la relazione di coppia va curata e secondo le stelle per il vostro segno la giornata di oggi va dedicata all’amore

Sagittario

Sarà una giornata stressante, ma abbiate fede, questo momento difficile passerà presto. Concentratevi sul vostro lavoro, che sapete fare bene, e in serata lasciate tutto fuori dalla porta di casa per dedicarvi completamente alla vostra famiglia. Gli affetti sono il migliore anti-stress.

Capricorno

È stata una settimana impegnativa ma sta per finire, la giornata di oggi vi richiederà un ultimo sforzo, mentre sta per arrivare il weekend. Se vi è di aiuto, pensate a quando finalmente vi rilasserete con la vostra famiglia e programmate nella vostra mente qualunque attività, anche semplice, che possa farvi rilassare e divertire.

Acquario

Un ultimo sforzo e anche per voi mamme dell’Acquario la settimana sarà quasi alla fine. Cercate di non perdere il controllo sui vostri impegni quotidiani, il sostegno delle persone care, pratico e morale, vi aiuterà. Forza e coraggio.

Pesci

Sarà la giornata per mettervi finalmente alla prova su un progetto che state seguendo da tempo. Non fatevi sopraffare dalle difficoltà o dai tanti impegni quotidiani. Per una volta anche la famiglia può concedervi più spazio. Delegate a figli e compagno i doveri di casa, oggi dovete pensare di più a voi stesse.

Che ne dite unimamme di queste previsioni?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.