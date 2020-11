GFVip, Selvaggia Roma attacca Elisabetta Gregoraci: “Penso ancora a lui”

By

Poco prima di entrare in casa, Selvaggia Roma attacca Elisabetta regoraci, colpevole di usare i sentimenti di Pierpaolo Petrelli. La donna sarà uno dei nuovi concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip.

La punatata del Grande Fratello Vip andata in onda il 13 Novembre, è iniziata in modo scoppiettante: un nuovo discusso concorrente ha fatto il suo ingresso in casa.

Questa sera, infatti, ha varato la porta rossa Selvaggia Roma, la concorrente che sarebbe già dovuta entrare in precedenza con Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

La donna in passato ha avuto una relazione con Pierpaolo Petrelli e, pochi giorni fa, attraverso il suo profilo Instagram, ha lanciato gravi accuse nei confronti di Elisabetta Gregoraci: sarà fuoco e fiamme tra le due?

GFVip, lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Già prima dal suo ingresso in casa, Selvaggia Roma fuori dalla porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, ha dichiarato al conduttore Alfonso Signorni: “Devo dire un paio di cosette ad Elisabetta Gregoraci, giusto tre“, ha cominciato l’influencer, “rivoglio Pierpaolo Petrelli e farò tutto il possibile per riaverlo!“.

Entrata in casa come ospite, l’esperta di fitness Selvaggia Roma, ha cominicato il suo scontro con Elisabetta Gregoraci dall’altro lato del muro di vetro.

“Non mi è piaciuto il tuo comportamento, hai giocato un pò troppo con Pierpaolo. Stai marciando troppo sulla storia tra te e Pierpaolo e lui ci soffre, l’ho visto piangere l’altro giorno. Pierpaolo è buono, non si merita tutto questo“, ha affermato Selvaggia.

La Gregoraci ha smentito ogni parola sottolineando quanto la relazione tra lei e Pierpaolo sia solo un’amicizia speciale e quanto sia un rapporto puro e disinteressato. Lei ha posto delle barriere al loro rapporto e l’ha sottolineato più di una volta.

A queste parole, è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini che ha chiesto alla nuova concorrente come mai fosse così premurosa nei confronti di Pierpaolo.

“Elisabetta non è l’unica amica speciale di Pierpaolo, sono stata una sua amica speciale ache io per qualche tempo: tra di noi ci sono stati parecchi baci ma penso ancora a lui“, ha ribattuto Selvaggia Roma.

Questa versione, tuttavia, è stata smentita da Pierpaolo Petrelli che ha negato di aver mai avuto una relazione con la donna che, in realtà, sarebbe stata interessata a un suo amico.

Tuttavia, quando tutti credevano che la donna fosse ormai andata via e che la sua ospitata non sarebbe andata oltre, Selvaggia ha fatto la sua comparizione in giardino.

“Selvaggia è uffcialmente tra i concorrenti del Grande Fratello Vip!“, ha annunciato Alfonso Signorni.

