L’oroscopo delle mamme di oggi, venerdì 13 novembre. Cosa ci dicono le stelle.



Vediamo insieme come sarà la giornata di venerdì 13 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserveranno gli astri? Cosa sapranno dirci il cielo?

Per prepararci al meglio, ecco l’oroscopo di oggi, per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: venerdì 13 novembre

Ecco l’oroscopo delle stelle per la giornata di venerdì 13 novembre. Leggiamo insieme l’oroscopo delle mamme, per ciascun segno dello zodiaco, con le previsioni degli astrologi. Quali saranno i segni più fortunati e come si svolgerà la vostra giornata, unimamme.

Ariete

Sarà un venerdì 13 non proprio positivo, la Luna e Venere si metteranno di traverso e potreste litigare con il vostro compagno. Sarà una giornata di tensioni in famiglia. Non lasciate prendervi dal nervosismo. Portate pazienza!

Toro

Questo venerdì sarà per voi una giornata riflessiva. Prendetevi il tempo per sbrigare quelle incombenze che avete rimandato di continuo. Sistemare la casa, i vostri strumenti di lavoro e gli oggetti personali vi aiuterà a fare chiarezza.

Gemelli

La vostra giornata sarà piena di entusiasmo ed energia. Approfittatene per dedicare momenti preziosi al vostro compagno. Anche se non si può uscire, mandate a letto presto i bambini e prendetevi la casa tutta per voi, per una serata romantica.

Cancro

Qualche problema familiare potrebbe mettervi di cattivo umore. Cercate di non pensarci troppo e di concentrarvi su voi stesse, su quello in cui siete brave e che vi fa stare bene. Spiegate ai bambini che avete bisogno di tempo per voi.

Leone

Trascorrerete una giornata serena, tra gli affetti familiari. Una condizione e uno stato d’animo buoni che vi suggeriranno di parlare in famiglia di nuovo progetto o di cambiamenti da fare in casa. Questo, infatti, è il momento propizio, troverete la giusta accoglienza in famiglia.

Vergine

L’emotività di questo periodo sarà finalmente ripagata con qualche bella sorpresa sul lato sentimentale. Una gentilezza, un balzo di passione. Il vostro compagno finalmente vi presterà più attenzioni e anche i figli saranno più disponibili.

Bilancia

Vi aspetta una giornata piena di energia e voglia di fare, nonostante la fine di una settimana piena di impegni. Avrete ancora tanto da fare, con entusiasmo e con la voglia di condividerlo con i vostri cari, che ricambieranno con partecipazione.

Scorpione

È il momento giusto per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Con la vostra determinazione riuscirete a risolvere brillantemente e a vostro favore alcuni problemi in famiglia. Parlare con il vostro compagno vi sarà di grande aiuto.

Sagittario

Sarà una giornata molto positiva, alla faccia del venerdì 13. Risolverete alcune vecchie questioni sul lavoro e in famiglia andrà tutto alla grande, con preparativi per il weekend per divertirsi tutti insieme.

Capricorno

Attenzione alle incomprensioni in famiglia, partner e figli potrebbero interpretare male quella che per voi è solo stanchezza. Non abbiate paura di parlare chiaro e chiedere aiuto se ne avete bisogno, la vostra famiglia e lì per quello.

Acquario

Questa giornata vi darà l’ottimismo di cui avevate bisogno per progettare al meglio il futuro della vostra famiglia. Sarà un momento importante per tutti quanti, per mettere le basi per un importante progetto e per realizzare qualche sogno nel cassetto.

Pesci

Grazie alla lucidità di questi giorni riuscirete finalmente a fare delle scelte importanti con la giusta consapevolezza e la serenità di cui avete bisogno. La vostra concentrazione sarà al massimo, anche per dedicarvi ai figli e alle loro esigenze emotive.

Che ne dite unimamme di queste previsioni astrali?

