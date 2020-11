L’oroscopo delle mamme di oggi, sabato 14 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Scopriamo insieme come sarà la giornata di sabato14 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa sapranno dirci gli astri?

Per prepararci al meglio, leggiamo l’oroscopo di oggi, per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: sabato 14 novembre

Le previsioni delle stelle per la giornata di sabato 14 novembre. Leggiamo insieme l’oroscopo delle mamme, segno per segno, con le previsioni degli astrologi. Quali saranno i segni dello zodiaco più fortunati e come si svolgerà la vostra giornata, unimamme.

Ariete

Finisce l’opposizione della Luna e le cose volgono al meglio. Torna la tranquillità in famiglia ma abbiate ancora un po’ di pazienza e non prendetevela per una risposta storta da parte dei figli. Bene l’armonia con il partner.

Toro

Mantenete la calma. Le discussioni durante il weekend sono sempre spiacevoli ma a un certo punto è meglio lasciar perdere. Non è importante avere sempre l’ultima parola, né con il partner né con i figli. Ricordate che il tempo è galantuomo.

Gemelli

Occorre ancora pazientare prima di avere finalmente una svolta positiva a casa e sul lavoro. Non affrettate i tempi e nel frattempo godetevi figli e famiglia. Il weekend si presta bene a una serata con pizza e un buon film, a casa naturalmente.

Cancro

Dopo una settimana difficile dal punto di vista emotivo, finalmente avrete un po’ di stabilità, anche i vostri figli vi daranno soddisfazioni. Serenità con il partner, da vivere appieno nel finesettimana.

Leone

Sarà un sabato con qualche nervosismo e tensione. Meglio lasciar perdere le decisioni su questioni complesse o progetti a lungo termine. Godetevi il riposo del weekend, senza darvi affanno e dedicate qualche attenzione in più a figli e partner.

Vergine

Lasciatevi andare alle vostre emozioni. Piangete se dovete piangere, ridete e scherzate se avete bisogno di farlo. Nulla vi può fermare. La sincerità e la vostra apertura saranno apprezzate in famiglia, soprattutto dai figli.

Bilancia

Dopo giorni di carica e di energia accuserete un po’ di stanchezza. Niente paura, dovete solo riposarvi. Delegate qualche piccola incombenza di casa al partner e ai figli, per una volta lasciate fare a loro e prendetevi del tempo per voi.

Scorpione

La Luna favorevole vi rende ottimiste e motivate. È la giornata giusta per dedicare un momento a una persona amica e per fare qualche piccolo lavoretto in casa o preparare n dolce con la collaborazione di tutta la famiglia.

Sagittario

Sarà una giornata positiva che vi darà una giusta carica emotiva. L’occasione giusta per prendersi un po’ di tempo per fare progetti per il futuro, che siano personali o di famiglia. I vostri figli potranno avere bisogno di voi per un aiuto, siate disponibili e attente.

Capricorno

Avete una gran voglia di fare ma la stanchezza vi fermerà. Non state a darvi pena, il weekend è per riposare. Prendetevi del tempo per voi e non pensateci troppo. Prendetevi cura di voi stesse, unimamme, nel corpo e nella mente. La famiglia vi sarà vicina.

Acquario

Sarà una giornata in cui sentirete più confuse, il periodo non è dei più facili per colpa della pandemia. Anche per voi vale il consiglio di fermarsi e tirare il fiato. Circondatevi dell’affetto dei vostri cari per ricaricare le pile e fare il pieno di amore.

Pesci

Sarà una grande giornata, piena da vivere appieno con le persone care, soprattutto con il partner. Se nei giorni scorsi avete avuto qualche incomprensione tutto tornerà sereno e il clima rilassato del weekend vi farà venire voglia di lasciarvi andare. Bene anche il rapporto con i figli.

Che ne dite unimamme di queste previsioni astrali?

