Ormai siamo in un mondo sempre più digitalizzato e anche i nostri bambini i fin da piccolissimi ne sono coinvolti. Eppure ci possono dei potenziali danni nel postare le foto dei figli on line: per questo in molti decidono di non far vedere il loro volto pur pubblicando le immagini sui social. Una volta che vengono caricate su internet esisteranno per sempre, anche se si cancellano: bisogna pertanto avere un’educazione ai social che permetta ai genitori di capire cosa sia giusto condividere e cosa no.

Una ricerca americana ha studiato infatti quali possano essere i pericoli che si mettono in atto quando si postano le foto di minori. Vediamoli insieme.

Postare le foto dei figli sui social: quali sono le conseguenze?