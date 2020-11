L’oroscopo delle mamme di oggi, mercoledì 18 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Segnaliamo le previsioni degli astrologi per la giornata di mercoledì 18 novembre con l'oroscopo delle mamme.

Per prepararci al meglio, leggiamo l’oroscopo di oggi, per ciascun segno dello zodiaco. Cosa dobbiamo aspettarci.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: mercoledì 18 novembre

Ecco cosa ci dicono gli astri per la giornata di mercoledì 18 novembre. Vi proponiamo l’oroscopo delle mamme, segno per segno, con le previsioni degli astrologi. Quali saranno i segni dello zodiaco più fortunati? Come si svolgerà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme.

Ariete

Un’altra giornata impegnativa, in cui dovete concentrarvi solo su voi stesse ed evitare le inutili discussioni con gli altri, sia sul lavoro che in famiglia. La voglia di fare cose nuove e dare una svolta alla vostra routine vi darà la carica, ma attenzione a non distrarvi troppo da quello che dovete fare oggi.

Toro

Oggi la Luna è dalla vostra parte, approfittatene per cominciare quel progetto a cui tenete tanto ma che avete sempre rimandato. Attenzione agli incontri, alcune persone potrebbero rivelarsi diverse da come appaiono. Dopo la giornata di impegni, trascorrerete momenti di lieta serenità in famiglia.

Gemelli

La Luna è favorevole anche voi, in particolare nei rapporti personali. Approfittatene per risolvere conflitti rimasti in sospeso, per chiarimenti che riporteranno pace e armonia in famiglia, e non solo. Concluderete una giornata con tante soddisfazioni.

Cancro

Per voi si presenteranno nuove opportunità sul lavoro, coglietele al volo. Anche in famiglia le cose andranno a gonfie vele. Se avete qualche dubbio con il vostro partner, è il momento di fare chiarezza. Non abbiate paura del confronto, nonostante qualche difficoltà farà bene a entrambi.

Leone

In questa giornata potrebbe riaccendersi qualche vecchia tensione, al lavoro e in famiglia. Non preoccupatevi e mantenete ferme le vostre ragioni, non c’è motivo di cedere di fronte a richieste pretestuose. Sarà anche l’occasione per mostrare la vostra forza e determinazione.

Vergine

Sarà una giornata molto favorevole grazie alla posizione dei pianeti. Sia sul lavoro che in famiglia andrà alla grande e sarà l’occasione per fare nuove conoscenze molto importanti per la vostra vita professionale. È il momento di lanciarsi senza troppe paure verso grandi progetti e un rinnovamento o ristrutturazione della casa.

Bilancia

Oggi sarete un po’ sotto pressione, sia al lavoro che in famiglia. Non fatevi prendere dal panico, mantenete la calma e tirate fuori il vostro proverbiale equilibrio. Facendo una cosa per volta, riuscirete a non perdervi e tenere tutto sotto controllo. Se avete bisogno di una pausa, fatela e soprattutto non perdete la pazienza con i figli.

Scorpione

Sarà una giornata che vi richiederà molte energie, ma con la vostra forza ce la farete. Sul lavoro avrete molto da fare, mantenete la calma e siate pazienti con i colleghi. In famiglia è il momento di affrontare quel problema con il partner che avete rimandato di continuo. Sarà l’occasione per un confronto, anche aspro a tratti ma che si risolverà per il meglio.

Sagittario

Vi aspetta una giornata molto positiva sul lato sentimentale, dopo giornate con qualche tensione. Ritroverete l’armonia, anche con i figli. Bene la situazione lavorativa, impegnativa ma con risultati positivi e soddisfazioni inaspettate. Non dimenticate di condividere le notizie belle con le persone che amate.

Capricorno

Anche per voi la Luna oggi è favorevole, portandovi energie buone. Migliora la situazione lavorativa, con alcuni problemi che vengono finalmente risolti. Mentre l’amore è alle stelle, in un momento di grande intesa con il partner. La nuova armonia avrà effetti benefici a cascata su tutta la famiglia.

Acquario

Continuano i problemi sul lavoro, verso i quali vi viene chiesta grande pazienza. Attenzione a non scaricare il nervosismo che ne consegue sulla vostra famiglia. I familiari non hanno colpe per la situazione difficile che state attraversando, piuttosto chiedete alle persone care di sostenervi e incoraggiarvi in questo momento complicato.

Pesci

Sarà una giornata segnata dall’influsso favorevole della Luna e di Venere. Per voi non potrebbe esserci giornata migliore. Sul lavoro avrete molto soddisfazione e la spinta giusta per intraprendere nuovi progetti. In famiglia vivrete momenti pieni di serenità e affetto, mentre grazie proprio a Venere sarà l’amore ad andare alla grande, con una ritrovata intesa con il partner.

Che ne pensate unimamme dell’oroscopo di oggi?

