Rocio Munoz Morale, i suoi segreti di bellezza: “giocare con le figlie”

In un’intervista per “Ansa Lifestyle“, Rocio Munoz Morales, mamma di due bambine, si racconta svelando al pubblico la sua routine di bellezza e i suoi segreti di eterna giovinezza.

Rocio Munos Morales, conosciuta in Italia per essere la moglie dell’attore Raoul Bova, è un personaggio televisivo molto famoso in Spagna.

Icona di bellezza e ambassador di molti marchi, Rocio ha fatto della beauty routine un aspetto irrinunciabile della sua vita: curare pelle e capelli, secondo lei, è fondamentale per sentirsi bene, per il buon umore e per avere maggiore energia.

In un’intervista per “Ansa Lifestyle“, l’attrice ha svelato quali sono i suoi trucchi e i suoi segreti per avere sempre una pelle perfetta. Ecco cosa ha raccontato

Rocio Munoz Morales: “Ecco la mia beauty routine”

Per avere una pelle perfetta, secondo Rocio Munoz Morales, personaggio televisivo, moglie di Raoul Bova e madre di due bambine, il primo passo è struccarsi. “Mi piace avere e sentire la pelle pulita, per me è una piacevole fissazione, irrinunciabile“, ha raccontato alla giornalista. Importante è, dunque, l’uso di acqua micellare seguita da una buona dose di crema idratante.

“Mi sottopongo due volte all’anno ad un peeling e alla pulizia del viso dallo specialista“, ha inoltre dichiarato mostrandosi, al momento, non totalmente d’accordo con l’uso di botox e filler

Per l’idratazione del viso, inoltre, è fondamentale non tralasciarne mai nessun punto e massaggiare la crema anche sul collo.

I capelli sono un’altra parte fondamentale della routine di Rocio: sul set, dopo continue pieghe e uso di calore estremo, i suoi capelli sono sempre sottoposti a grande stress. Importante, è dunque l’uso di shampoo idratanti, sieri e spray ristrutturanti.

Il punto di forza della donna è, senza dubbio, l’attività fisica e lo sport:”Sono convinta che lo sport abbia benefici anche sull’umore, a me fa superare mille dubbi ed è meglio di una seduta dall’analista!“, ha dichiarato sentendosi fortunata a trovare del tempo da dedicare a se stessa dopo la nascita delle due figlie, Luna e Alma.

Corsa e yoga sono, dunque, le sue due attività preferite: lo yoga cominciato durante la prima gravidanza e l’amore per la corsa ereditato dal padre.

La dinamicità, in generale, sembra dunque essere il vero segreto di bellezza della famosa attrice spagnola. “E’ raro che passi il tempo sul divano, preferisco giocare con le figlie, ballare, fare attività fisica e dedicarmi alla scrittura e alla pittura che amo tanto“, ha così concluso.

