Sempre sorridente e felice, Michelle Hunziker ha svelato ad un noto magazine il suo segreto: il pianto.

In una recente intervista rilasciata al magazine “F”, la famosissima conduttrice televisiva Michelle Hunziker ha svelato il segreto della sua incontenibile energia che da sempre l’accompagna e la caratterizza.

Durante il primo lockdown, coraggiosamente, la donna e la sua famiglia decisero di non abbandonare Bergamo – allora zona duramente colpita dalla potenza del virus – restando tutti insieme nella casa di famiglia.

Michelle Hunziker e il suo segreto: “Il pianto mi libera”

In un’intervista rilasciata per il magazine settimanale “F”, la famosa e bella Michelle Hunziker ha svelato il segreto della sua inarrestabile energia e del suo meraviglioso sorriso.

“Non possiamo essere sempre preoccupati e tristi. La musica e il canto hanno questo sono una terapia, hanno questo potere. Io l’ho vissuto sulla mia pelle anni fa.“, ha raccontato alla giornalista che sta conducendo la nuova edizione del programma musicale “All together now” su Canale 5.

La donna ha infatti parlato di quanto fodamentale sia la musica per lei e di quanto importante sia stata nella sua vita. Durante il suo matrimonio con Eros Ramazzotti, infatti, Michelle aveva uno studio di registrazione in casa e, insieme al marito, condividevano l’amore per la musica.

Ma il merito non è solo di Eros: “Con la musica sono cresciuta, mio padre e mio fratello suonavano il piano“, ha sottolineato la show girl.

“Il canto tiene alta la nostra energia, i vocalizzi fanno vibrare le nostre cellule, rafforzano il nostro sistema immunitario. In questo momento ne abbiamo bisogno più che mai. Ascolto la musica e piango per liberarmi dallo stress emotivo: mi fa stare bene“, è questo, dunque, il segreto di Michelle.

Nella stessa intervista, la donna ha anche raccontato di come stia vivendo il secondo lockdown insieme al marito Tommmaso Trussardi, alle piccole Sole e Celeste avute dal matrimonio con l’imprenditore e alla figlia Aurora. “Non è sempre facile stare insieme“, ha confessato, “ma ce la stiamo mettendo tutta“.

In realtà a far compagnia a Michelle ci sono anche i suoi cani, che adora e che la adorano, come dimostrano le storie su Instagram.

E voi Unimamme, cosa ne pensate? Anche voi piangete e cantate? Avete animali in casa che possono aiutarvi a stare meglio?

