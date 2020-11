Michelle Hunziker: confessa “Aurora sta soffrendo moltissimo”

Michelle Hunziker, a Verissimo, fa alcune rivelazioni circa la sua famiglia.

Michelle Hunziker, amatissimo personaggio dello spettacolo, è da sempre legatissima alla sua famiglia, comprendente il marito Tomaso Trussardi, mamma Ineke, le figlie Aurora, Sole e Celeste.

Michelle Hunziker: famiglia, lavoro e tanto altro

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo la Hunziker si è persino commossa.

Si è trattato di una puntata un po’ diversa di Verissimo perché Silvia Toffanin stava affrontando il lutto della mamma Gemma. Michelle ha fatto un po’ il bilancio della vita, come professionista, madre, moglie. Alla showgirl sono stati presentati alcuni filmati della sua famiglia, delle figlie, della mamma Ineke che la Hunziker definisce: “una vera olandesona”.

Per mamma Ineke, che ha compiuto gli anni da poco, Michelle mostra persino qualche lacrima. Persino la Toffanin, che ha da poco perso la madre Gemma, si è commossa. Quando è arrivato il momento di Tomaso Trussardi, padre di Sole e Celeste, la Hunziker ha citato anche il lavoro. “Lì dai sempre il massimo, fai sempre tanti sacrifici e rinunce, allora perché non farli anche per la famiglia, che per me è sempre stato il valore più grande? Che fatica stare insieme, però“. Michelle quindi non è solo romantica, ma anche realistica, nell’osservare le difficoltà di tenere unita una famiglia.

La showgirl ha accettato la sfida, vuole che il matrimonio e l’amore con Tomaso Trussardi durino per sempre. “È il mio principale obiettivo, la mia più grande sfida”. Sulla figlia maggiore Aurora, che Michelle ha avuto giovanissima, la showgirl ribadisce che sono cresciute in simbiosi. La Toffanin le ha chiesto allora se pensa di diventare nonna, ma Aurora non pare essere della stessa idea: “mamma guarda non ci sperare” dice la ragazza.

La Hunziker sottolinea che Aurora è proprio giovane,mentre lei a 18, 19 anni si sentiva pronta per la maternità. “Te lo devi sentire dentro, deve essere il momento giusto, anche storico…però già non la vede più come una cosa così strana..una gravidanza insieme per me sta sfumando perché per me l’orologio biologico inizia a fare tic toc, però diventare nonna mi piacerebbe, sicuramente sarò lì per loro”.

La Toffanin ha ricordato il post diventato virale in cui Aurora si è mostrata con l’acne pronunciata. “Mia figlia è stata brava, non me l’aspettavo neanch’io ..e ha davvero avuto coraggio, perché questa cosa la sta facendo soffrire tantissimo, la stiamo affrontando insieme, quindi brava, perché dopo tante ragazze si sono sentite empatiche, hanno fatto la stessa cosa ed è un modo per uscire da questo peso della perfezione“.

Unimamme, cosa ne pensate di queste osservazioni a Verissimo?

