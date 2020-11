Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo per mamma Gemma: “ti amo”

Silvia Toffanin a Verissimo nonostante un grave lutto, rende omaggio a una persona molto importante.

Unimamme, Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, è una figura molto amata nel panorama televisivo italiano e per questo non poteva non toccarci il lutto che sta vivendo, ma che non le ha impedito di continuare a tenere il timone della sua trasmissione.

Toffanin: momento difficile

Nonostante il dolore la Toffanin ha voluto dedicare la sua presenza alla persona che l’ha aiutata a scoprire la sua vocazione e l’ha incoraggiata.

Gemma Parison, mamma di Silvia Toffanin è deceduta alcuni giorni fa, una perdita sicuramente lancinante per la conduttrice compagna di Pier Silvio Berlusconi che però ha deciso di reagire al lutto, continuando a condurre la sua trasmissione.

Sul profilo Instagram di Verissimo, la trasmissione ricorda il toccante momento in cui la Toffanin ha ricordato la madre.

Alla fine dello show presieduto dalla Toffanin è apparsa questa scritta: “ciao nonna Gemma”, sicuramente un bellissimo omaggio e un momento toccante per la conduttrice e tutti i suoi fan. In una rara intervista la giornalista aveva raccontato che era stata proprio sua madre a farle scoprire la sua strada nel mondo dello spettacolo, sostenendola sempre.

Comprensibilmente commossa la Toffanin, verso la fine della puntata ha esclamato: “siamo arrivati alla fine di questa puntata per me emotivamente molto forte. però ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo. Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque lei sia oggi, lei mi stia guardando. Posso solo dire: Mamma, ti amo“. Queste parole sono state riportate anche nello spazio dedicato ai messaggi su Instagram.

Durante la trasmissione, tra gli ospiti c’era anche la Hunziker che si è commossa. Michelle ha una mamma, Ineke, alla quale è molto legata e che di recente ha compiuto gli anni, festeggiata da figlia e nipoti. “Avevo promesso di non piangere. Questa puntata è difficile. Non è tanto per i filmati, ma perché sono tua amica e sono empatica. Senti Silvia, io ti voglio un bene dell’anima e so che per te questa puntata è difficilissima. Voglio dirti che ti sono veramente vicina”.

La Toffanin, toccata, ha risposto: “ti voglio bene Michelle”.

Unimamme, cosa ne pensate di questa dedica e della decisione della Toffanin?

