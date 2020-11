George Clooney regala un milione a ciascun amico: il motivo vi sconvolgerà

By

George Clooney è un attore molto generoso, un aneddoto spiega che cosa ha fatto.

Unimamme, George Clooney, sogno non poi così tanto segreto di tante di noi, è ormai da 6 anni felicemente sposato con l’avvocatessa Amal Alamuddin.

George Clooney e i the boys: storia di un’amicizia speciale

Di recente è emerso un nuovo aspetto del carattere di questa icona hollywoodiana.

Ormai è trascorso molto tempo da quando George Clooney, dopo una lunga gavetta su piccolo schermo, riuscì a raggiungere notorietà grazie al personaggio Dug Ross nella nota serie tv E.R. Da lì è iniziata una straordinaria carriera che gli ha portato non solo fama, ma anche stima. Come dicevamo da 6 anni Clooney si è sposato, per la seconda volta dopo le nozze con Talia Balsam naufragate nel 1993, con Amal Alamuddin, avvocatessa 42enne da cu ha avuto due gemelli che ora hanno 3 anni: Ella e Alexander.

L’episodio che vi raccontiamo oggi risale al 2013 quando Clooney non aveva ancora incontrato la sua futura moglie, ha compiuto un gesto davvero molto generoso. Clooney ha raccontato a GQ che aveva deciso d fare una bella sorpresa ai suoi amici più cari. Il divo ha pensato bene di regalare 14 milioni di dollari a 14 amici, quindi 1 milione ciascuno.

“Praticamente ho pensato: se vengo investito da un bus, tutti loro sono nel mio testamento. Quindi perché aspettare di essere investiti da un bus?“.

Clooney ha ricordato che queste persone gli sono state vicine quando ancora non era famoso e invece era spesso al verde, bisognoso di un luogo dove stare, di un prestito, ecc.. Ecco che cosa ha aggiunto: “Tutti questi ragazzi, nel corso di 35 anni, mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Ho dormito sui loro divani quando ero al verde. Mi hanno prestato soldi quando ero al verde e aiutato quando ne avevo bisogno. Senza di loro non avrei avuto tutto questo”.

Se la cosa dovesse lasciarvi un po’ interdette, sappiate che Rende Gerber, marito di Cindy Crafword ha confermato tutto al network MSNBC narrando che lui, insieme ad altre persone, comprendenti George Clooney formano un gruppo chiamato simpaticamente The Boys (i ragazzi). Un giorno Clooney li ha invitati tutti nella sua casa di Los Angeles e ha consegnato loro una valigetta ciascuno.

Per farlo senza destare l’attenzione di possibili rapinatori l’attore ha portato in giro le valigette dentro un furgoncino con la scritta fiorista. Piuttosto ingegnoso per uno che ha partecipato al film Ocean’s Eleven.

Dopo un breve discorso su come fosse stato fortunato ad averli tutti nella sua vita e che non sarebbe stato dov’è ora senza di loro, Clooney ha aggiunto: “ per me è davvero importante provare a restituirvi quello che mi avete dato, sarei felice se apriste queste valigette”. E così gli amici si sono trovati tra le mani tutti quei soldi, con le tasse già pagate.

Finora solo Gerber ha confermato la vicenda, forse perché risulterebbe un po’ volgare raccontare in giro di questo tributo. A ogni modo si ipotizza che gli altri riceventi siano i testimoni di nozze della star: Grant Heslov, Tommy Hinkley e Richard Kind.

Unimamme e voi cosa ne pensate di questo bel gesto di riconoscenza di Clooney? Noi vi lasciamo con un appello alla solidarietà di un misterioso benefattore.

