Elettra Lamborghini e il dj Afrojack ci avevano fatto sognare con il loro matrimonio da favola: a distanza di pochi mesi i due sono stati intervistati da un noto magazine britannico e hanno raccontato il loro amore.

Pochi mesi fa, il matrimonio da sogno della famosa Elettra Lamborghini e del dj olandese Afrojack, aveva fatto impazzire i migliaia di fan che li seguono. I due, infatti, avevano deciso di coronare il loro sogno d’amore in una nota location in riva al lago di Como.

Dopo qualche mese, i due si rivelano più innamorati che mai e insieme stanno viaggiando in lungo e in largo per il mondo ma sempre nel rispetto delle restrizioni anti-Covid.

In un’intervista per il The Sun, Elettra ha rivelato tutti i retroscena della sua relazione e del suo matrimonio: ecco cosa ha detto!

Elettra Lamborghini e Afrojack: “Siamo una famiglia”

In un’intervista rilasciata per il noto tabloid britannico “The Sun“, la nostrana Elettra Lamborghini ha rivelato tutti i retroscena del suo matrimonio e della sua relazione con il marito, il dj olandese Afrojack.

“È stata davvero una bella giornata. Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. Quando ho visto Nick – vero nome del dj – aspettarmi all’altare il mio cuore si è sciolto“, ha dichiarato Elettra in merito al giorno delle sue nozze.

La fama e la celebrità di entambi, infatti, non hanno per nulla condizionato il loro rapporto, anzi, secondo quanto dichiarato da Elettra:”Non ho sposato Afrojack. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza“.

Quando la giornalista le ha chiesto di raccontare i loro piani per il fururo, la ragazza ha risposto dimostrando una grande maturità e una grande responsabilità da parte di entrambi.

“Nick ed io siamo già una famiglia. Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro ed è questo che conta davvero per me. Avere figli è il nostro sogno, ma non c’è fretta perché siamo persone responsabili e ovviamente vogliamo essere dei genitori molto presenti“, ha confessato.

Una storia che sembra essere davvero lontana da quest’epoca e che, speriamo, duri molto e che riesca a coronare e a migliorare le vite di entrambi.

