“Non posso”: Elettra Lamborghini su Instagram risponde ai fan

Elettra Lamborghini è incinta? Per i sui numerosi fan è così e lei stupisce tutti con una dichiarazione nelle sue stories su Instagram.

Elettra Lamborghini di è da poco sposata, il suo matrimonio a settembre con Afrojack è stato seguitissimo. La cantante è molto attiva sui social e le piace rispondere nelle sue stories alle domande che i suoi fan le pongono.

Dopo soli due mesi di matrimonio i suoi fan le chiedono insistentemente se è incinta, ma lei risponde in modo da zittire tutti.

Elettra Lamborghini incinta? La confessione che stupisce tutti

Elettra Lamborghini è una cantante che è molto seguita sui social, ma anche una di quelle persone che è molto schietta e molto criticata per i suoi look che spesso appaiono come eccessivi.

A settembre ha sposato Afrojack ed adesso, dopo un lungo viaggio di nozze in Grecia, vive con il marito in un appartamento lussuoso a Dubai dove aveva già trascorso il primo lockdown.

Da li, nelle sue stories di qualche giorno fa aveva detto che aveva delle lamentato strani sintomi e un’indisposizione alla pancia, tra cui anche la nausea. Non è la prima volta, anche qualche tempo fa aveva lamentato gli stessi dolori. Ecco che arriva subito la domanda di molti fan che le chiedono se è incinta e se ha fatto un test di gravidanza. Lei risponde in modo secco: “Non lo sono, questa cosa non può accadere“.

Non si sà il perchè di questa risposta che ha incuriosito ancora di più i suoi fan, ma di sicuro è stanca di questa domanda perchè sotto la stories scrive anche: “Zio pane, che ansia mi mettete”.

C’è anche chi le ha detto se ha fatto un test per le allergie ed intolleranze e la cantate risponde che li ha fatti, ma che non hanno dato nessun risultato.

Voi unimamme seguite la cantante su Instagram?