L’oroscopo delle mamme di oggi, venerdì 20 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Leggiamo l’oroscopo di oggi, segno per segno. Cosa dobbiamo aspettarci e come prepararci per affrontare la giornata.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: venerdì 20 novembre

Le previsioni degli astri per la giornata di venerdì 20 novembre. Vi proponiamo l’oroscopo delle mamme, per ciascun segno dello zodiaco, con le previsioni degli astrologi. Quali saranno i segni dello più fortunati? Come sarà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo.

Ariete

Sarà per voi una giornata proficua sul lavoro, concluderete progetti importanti e ne inizierete di nuovi. In famiglia la ritrovata armonia con il partner e i figli vi regalerà momenti di gioia e serenità. L’amore andrà ancora molto bene.

Toro

Vi aspettano momenti complicati sul lavoro, ma avrete i colleghi a darvi una mano, siate riconoscenti. In famiglia non perdete la calma per qualche cosa fuori posto o i figli disordinati. La pazienza è l’atteggiamento migliore. Le cose vanno bene con il partner ma non rovinatele per una gelosia di poco conto.

Gemelli

Il lavoro vi richiederà qualche attenzione in più, fate un ultimo sforzo nonostante la stanchezza che la settimana è quasi finita. Dalla famiglia riceverete energie positive che vi aiuteranno a chiudere la giornata al meglio, mentre l’amore continuerà a darvi momenti di felicità.

Cancro

Migliorano le cose sul lavoro, con il vostro istinto che vi sarà di grande aiuto. In famiglia vivrete momenti di dolcezza e serenità, che vi accompagneranno fino al weekend. Continua l’armonia di coppia, lasciatevi andare all’amore.

Leone

Sarete molto attive sul lavoro ma attenzione a non strafare e non pretendere troppo dai vostri colleghi. In famiglia riceverete una bella sorpresa, inaspettata. L’amore va bene ma dovete avere pazienza con il partner,non pretendete troppo e date al vostro compagno il giusto spazio.

Vergine

Sarà ancora una giornata molto impegnativa sul lavoro, ma non scoraggiatevi,il weekend è alle porte. Ritagliatevi del tempo per voi, ma non trascurate la famiglia. Con il partner va ancora tutto alla grande, vivete appieno questo momento magico.

Bilancia

Qualche influenza negativa la avrete da Marte in opposizione, con piccoli problemi e fastidi ma senza drammi. Non perdete la concentrazione sul lavoro e siate presenti in famiglia, i vostri figli hanno bisogno di voi. Il partner vi cercherà perché ha bisogno di voi, dategli tutto il vostro appoggio.

Scorpione

Ancora qualche sforzo in più per concludere una settimana che soprattutto verso la fine è pesante e faticosa. La famiglia potrebbe richiedervi qualche attenzione in più, non tiratevi indietro nonostante la stanchezza. In amore vi siete presi una pausa, in attesa di momenti migliori.

Sagittario

La settimana di lavoro è ormai alla fine, fate l’ultimo piccolo sforzo prima di riposarvi finalmente per il weekend. Qualche momento di stanchezza non mancherà nemmeno in famiglia ma sarà più una conseguenza indiretta di influenze esterne e stanchezza sul lavoro. L’amore vi darà un po’ di serenità, prima che torni la grande passione.

Capricorno

L’ultima giornata lavorativa della settimana vi regalerà finalmente qualche bella soddisfazione. La famiglia continuerà a richiedervi energie e attenzioni ma sarete ben disposte a darle, anche grazie al ritrovato buon umore. L’amore vi darà momenti di vero romanticismo, viveteli fino in fondo.

Acquario

Alla fine della settimana accuserete qualche stanchezza in più, è perfettamente normale. Prendetevi del tempo per voi, per riposarvi e raccogliere le idee. In famiglia sapranno cogliere questa stanchezza, aiutandovi più del solito. Anche il partner sarà comprensivo e vi aiterà a ritrovare le energie.

Pesci

In questa giornata tirerete le file della settimana, con la positiva conclusione dei progetti su cui avete lavorato tanto e i primi risultati, anche in termini di soddisfazione personale. In famiglia fate attenzione ai messaggi tra le righe che potrebbero contenere una richiesta di attenzione. Con il partner vivrete un momento intenso di affetto.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 20 novembre?

