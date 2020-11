L’oroscopo delle mamme di oggi, sabato 21 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Per voi, unimamme, le previsioni degli astrologi per la giornata di sabato 21 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa sapranno dirci gli astri?

Scopriamo l’oroscopo di oggi, segno per segno. Cosa dobbiamo aspettarci e come prepararci per affrontare la giornata.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: sabato 21 novembre

Di seguito le previsioni degli astri per la giornata di sabato 21 novembre. Ecco l’oroscopo delle mamme, per ciascun segno dello zodiaco, con le indicazioni degli astrologi. Quali saranno i segni più fortunati? Come sarà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo delle mamme.

Ariete

Fate attenzioni alle discussioni e alle tensioni inutili per cose di poco conto e che non meritano le vostre energie. Vale sia a casa che fuori. Soprattutto evitate di litigare con il partner ma siate concilianti. Tutto si calmerà e tornerà il sereno.

Toro

Mettete a frutto la vostra creatività e il vostro ingegno per risolvere un problema pratico che avete in casa. Sarete premiate. In amore vivrete alti e bassi. Non preoccupatevi dei bassi e godetevi gli alti. I figli richiedono le vostre attenzioni, siate presenti.

Gemelli

La Luna vi è favorevole e vi aiuta in casa e con le faccende del finesettimana. Organizzate le cose da fare e fatevi aiutare dai figli. In amore potrete avere qualche problema se il vostro partner è del segno dello Scorpione, evitate gli scontri. Va meglio invece con gli altri segni.

Cancro

La vostra capacità di organizzazione vi rende delle perfette padrone di casa, mentre la vostra sensibilità vi aiuta a capire i figli e dare loro saggi consigli. Con il partner, invece, sopraggiunge qualche incomprensione, dopo giorni di intesa ma non lasciatevi rovinare il weekend per così poco.

Leone

Fuori casa avrete bisogno di tanta pazienza per affrontare delle seccature. In casa, invece, ad accogliervi ci saranno gioia e amore. Godeteveli appieno. Con il partner torna l’intesa dopo qualche momento difficile.

Vergine

Sarà una giornata positiva e serena, senza particolari scossoni. Prendetevi, tuttavia, dei momenti di riposo, è sabato dopotutto e ne avete bisogno. In famiglia potrebbe sorgere una banale discussione tra i figli, date una soluzione che accontenti tutti. L’amore va bene ma evitate le polemiche.

Bilancia

Gli impegni familiari potrebbero richiedere qualche energia in più, chiedete ai vostri figli di essere pazienti e soprattutto fatevi aiutare in casa. La Luna è nel vostro segno e l’amore è favorito. Con il partner avrete un weekend di passione.

Scorpione

Sarà un sabato da vivere alla giornata. Lasciate i programmi da parte e vivete seguendo la corrente. Siamo sempre nel weekend. In famiglia vivrete una ritrovata armonia. Mentre in amore il partner vi riempirà di attenzioni.

Sagittario

Finalmente è arrivato per voi il momento del riposo dopo una settimana tosta. Lasciatevi andare al relax e delegate le incombenze di casa ai figli e al partner. Sarà una giornata piena di amore, lasciatevi andare alla passione.

Capricorno

In questa giornata riuscirete finalmente a portare a termine un progetto che seguite da tempo in casa (piccoli lavoretti o nuovi arredi). La famiglia vi darà volentieri una mano. In amore potrà sorgere qualche piccola tensione, dopo la giornata positiva di ieri, non abbattetevi.

Acquario

Alcune faccende di casa si sono accumulate, dopo una settimana dedicata soprattutto al lavoro. Prima cercate di riposare e poi mettetevi al lavoro, ricordando a figli e partner di fare la loro parte. In amore tutto bene, tranne qualche piccolo screzio che, tuttavia, avrà durata breve.

Pesci

Ottima giornata finalmente per le nate sotto il segno dei Pesci. Vi sarete lasciate alle spalle le tensioni e la stanchezza della settimana e sarete pronte a vivere momenti di serenità e gioia con la famiglia. Molto bene anche l’amore.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 21 novembre?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.