L’oroscopo delle mamme di oggi, lunedì 23 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Unimamme, vi segnaliamo le previsioni degli astrologi per la giornata di lunedì 23 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa ci diranno gli astri?

Scopriamo l'oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: lunedì 23 novembre

Vi proponiamo le previsioni degli astri per la giornata di lunedì 23 novembre con l'oroscopo delle mamme, per ogni segno dello zodiaco.

Ariete

Torna il sereno per voi unimamme dell’Ariete, finalmente, grazie a Venere che non è più in opposizione. Sul lavoro dovrete impiegare tutta la vostra concentrazione, ma non ci saranno particolari problemi. In Amore il partner vi regalerà momenti di grande romanticismo.

Toro

Sara una giornata pesante, sia sul lavoro sia in famiglia. Sul lavoro evitate le discussioni inutili. Mentre a casa non raccogliete le provocazioni dei figli e abbiate pazienza con un partner teso e nervoso. Passerà anche questo momento.

Gemelli

Il lavoro vi terrà occupate, così non dovrete pensare ai problemi a casa. Continuerete ad essere ancora un po’ stanche ma la programmazione della settimana vi farà pensare ad altro. Migliorano le cose con il partner ma le discussioni sono dietro l’angolo, evitatele.

Cancro

Dopo il weekend positivo, la settimana comincerà con qualche scocciatura sul lavoro, non prendetevela. Saranno la famiglia e il partner a restituirvi serenità e gioia. È il momento di essere generosi con il partner.

Leone

Fate attenzione a non restare indietro con le scadenze sul lavoro. Vi viene richiesto maggiore impegno e maggiore organizzazione. In famiglia siate pazienti, soprattutto con i figli. Mentre il partner potrebbe cercare le vostre attenzioni.

Vergine

Sarà una giornata impegnativa in cui vi saranno richieste tutte le vostre energie. Evitate di agire con impulso, soprattutto in famiglia. Con il partner potrebbero esserci delle incomprensioni, mantenete la calma.

Bilancia

Sul lavoro alcuni vecchi problemi si stanno finalmente risolvendo e questo vi renderà più ottimiste. Bene in famiglia, con i figli che vi regaleranno delle soddisfazioni. Con il partner continuerà il momento di armonia e passione.

Scorpione

Continua l’influsso positivo di Venere che vi regalerà ancora momenti splendidi. Sul lavoro avrete una giornata impegnativa ma produttiva. È l’amore, tuttavia, ancora il protagonista della vostra giornata, vivete appieno i sentimenti.

Sagittario

Il lavoro vi richiederà qualche sforzo in più, abbiate pazienza. In famiglia l’armonia continua ma potrebbero causarvi qualche nervosismo i figli. Anche in amore dovreste essere pazienti, ma il partner non sarà avaro di attenzioni con voi.

Capricorno

Continuerà l’influsso positivo di Venere e la settimana si aprirà molto bene, soprattutto in Amore. Giove nel vostro segno vi aiuterà a risolvere dei problemi sul lavoro o burocratici. Benissimo l’amore, grazie a Venere, lasciatevi andare al sentimento.

Acquario

La giornata lavorativa può causarvi qualche tensione. Dovete impiegare tutta la vostra energia e la vostra pazienza. Continuano le incomprensioni in amore, con qualche discussione di troppo. Lasciate i rancori alle spalle, non vale la pena litigare.

Pesci

Avrete una buona giornata sul lavoro, con risultati che vi premieranno. Venere vi renderà affascinanti, è il momento di lasciarvi andare alla passione. In famiglia le tensioni si allentano, approfittatene per aprire un nuovo dialogo con i figli.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 23 novembre?

