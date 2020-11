By

L’oroscopo delle mamme di oggi, martedì 24 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Unimamme, vi proponiamo le previsioni degli astrologi per la giornata di martedì 24 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa ci diranno gli astri?

Scopriamo l’oroscopo di oggi, segno per segno. Cosa dobbiamo aspettarci e come prepararci per affrontare la giornata.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: martedì 24 novembre

Ecco le previsioni degli astri per la giornata di martedì 24 novembre con l’oroscopo delle mamme, per ogni segno dello zodiaco. Quali saranno i segni più fortunati? Come sarà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo delle mamme.

Ariete

Nella giornata di oggi dovete fare attenzione ai dettagli sul lavoro e avrete qualche noia con questioni burocratiche. In compenso, sarà l’amore a regalarvi ancora momenti di gioia intenso romanticismo, risollevando il vostro animo. I figli potrebbero richiedere qualche attenzione in più.

Toro

Non stancatevi troppo sul lavoro e prendete le distanze da alcune situazioni tossiche. Quando tornate a casa, prendetevi un momento solo per voi, nonostante le tante faccende da fare. In amore torna di nuovo qualche tensione, distraetevi con i figli.

Gemelli

Sarà una giornata impegnativa sul lavoro. Tirate fuori tutte le vostre energie. Purtroppo l’amore non vi regala grandi slanci, a causa di malumore e stanchezza ma passerà presto. Abbiate pazienza. Bene con i figli.

Cancro

Cercate di evitare liti sul lavoro, soprattutto con il vostro capo. A casa la confusione vi metterà di cattivo umore, non innervositevi troppo. Soprattutto cercate di non perdere la pazienza con i figli. Con il partner evitate le discussioni inutili.

Leone

Sul lavoro avrete una giornata molto intensa che vi darà soddisfazioni ma vi lascerà molto stanche. In famiglia invece dovrete affrontare un ambiente teso, con discussioni con i figli e il partner. Dovrete tirare fuori una grande pazienza.

Vergine

Sul lavoro otterrai ottimi risultati, ma non vantartene troppo con i colleghi. In famiglia la situazione torna più distesa e tranquilla, soprattutto con i figli, dopo le discussioni nel weekend. In serata vi riappacificherete con il partner.

Bilancia

Sarà una giornata sorta per colpa della Luna ma non cedete. Sul lavoro tenetevi alla larga dai problemi, mentre i famiglia evitate di litigare con i figli. Con il partner sorgerà qualche incomprensione riguardo ai progetti diversi che avete per la settimana.

Scorpione

Continua il momento favorevole iniziato negli ultimi giorni. Per voi le cose andranno bene anche sul lavoro che vi vedrà creative e piene di progetti. La serenità con i figli vi regalerà la giusta armonia, ma sarà l’amore a mandarvi alle stelle!

Sagittario

Finalmente sul lavoro potrete recuperare alcune cose che erano rimaste indietro, ottenendo grande soddisfazione. Migliora la situazione in famiglia, dopo le tensioni di ieri con i figli. In serata vivrete momenti di grande intesa con il partner.

Capricorno

Sarà per voi una giornata di nervosismo. Calma e sangue freddo. Sul lavoro concentratevi su quello che dovete fare ed evitate le polemiche con i colleghi. Nel pomeriggio potrete avere qualche discussione con i figli, ma sarà l’amore ancora nel pieno del vostro segno a coccolarvi e consolarvi.

Acquario

Fate attenzione a Venere che non vi è molto favorevole oggi. Sul lavoro dovrete usare tutta la vostra cautela e diplomazia per uscire da situazioni complicate. A casa i figli vi daranno filo da torcere, mentre in amore dovete continuare ad avere ancora un po’ di pazienza.

Pesci

Lavorate con impegno e determinazione e i risultati arriveranno quando meno ve lo aspettate. In famiglia trascorrerete una giornata tranquilla, nonostante qualche stanchezza. Sarà l’amore, comunque, a regalarvi ancora la maggiori soddisfazioni.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 24 novembre?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.