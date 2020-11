By

L'oroscopo delle mamme di oggi, giovedì 26 novembre.

Vi segnaliamo le previsioni degli astrologi per la giornata di giovedì 26 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa ci diranno gli astri?

Ecco cosa ci dice l’oroscopo di oggi, segno per segno. Cosa dobbiamo aspettarci e come prepararci per affrontare la giornata.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: giovedì 26 novembre

In arrivo le previsioni degli astri per la giornata di giovedì 26 novembre con l’oroscopo delle mamme, per ogni segno dello zodiaco. Quali saranno i segni più fortunati? Come sarà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo delle mamme.

Ariete

Sarà una nuova giornata impegnativa sul lavoro, che vi richiederà tutte le vostre energie. Questo vi porterà ad essere sfinite al rientro a casa e la vostra stanchezza potrebbe sfociare in malumore con i vostri familiari. Abbiate pazienza e spiegate ai vostri cari che siete solo stanche.

Toro

Sul lavoro avete poca pazienza perché un collega che vi mette i bastoni tra le ruote o un progetto che si prolunga più del solito intralceranno i vostri piani. Mantenete il sangue freddo. In famiglia va bene con il rapporto con i figli, mentre con il partner potrebbe sorgere qualche polemica di troppo.

Gemelli

Sarà per voi una giornata tosta sul lavoro, con diverse cose che vanno storte e non vi permettono di concentrarvi, fate attenzione. Troverete serenità in famiglia, quando tornerete a casa. Il partner vi regalerà attimi di serenità.

Cancro

Continua il momento positivo sul lavoro, approfittatene per pensare in grande. Mentre in famiglia la situazione si riappacifica, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Va molto bene l’amore, grazie al transito di Venere che torna positivo. Vivete i sentimenti appieno.

Leone

Oggi siete vulcaniche, grazie all’influsso positivo del Sole e della Luna. Avrete una giornata piena di soddisfazioni al lavoro ma attente a non mostrarvi troppo sicure di voi. In famiglia vi godrete la ritrovata armonia, mentre con il partner l’intesa sarà al massimo.

Vergine

La giornata di lavoro vi terrà molto impegnate con buoni risultati. In famiglia un imprevisto vi farà perdere la pazienza ma non lasciate che prevalga la negatività. L’amore, invece, va alla grande, risolverete le incomprensioni di ieri e ritroverete una intesa impensata.

Bilancia

Sarà una giornata impegnativa, in lavoro e a casa, ma le cose miglioreranno rispetto ai giorni precedenti. Sarete un po’ stanche ma con l’umore migliore. In famiglia ritornerà le nuvole si allontaneranno e tornerà il sereno. Anche con il partner finalmente vi chiarirete e ritroverete la pace.

Scorpione

Sul lavoro accuserete un po’ di stanchezza che vi lascerà svogliati e di umore storto. I figli potrebbero avere bisogno di voi, mostrate la massima disponibilità. Con il partner continua l’armonia, ma siete poco passionali per colpa della stanchezza.

Sagittario

Sarà una giornata impegnativa ma con tante soddisfazioni, qualche nervosismo sul lavoro non spegnerà la vostra voglia di fare. In famiglia avrete una bella sorpresa dai figli, mentre con il partner va ancora alla grande, grazie all’influsso positivo della Luna.

Capricorno

Sarà una giornata con la Luna storta, con influenze negative. Concentratevi sul lavoro, ignorando le tensioni tra colleghi. A casa evitate le polemiche con i figli, se qualcosa non va ditelo apertamente ma senza risentimento. Con il partner vivrete momenti di tranquillità che vi risolleveranno dalla giornata.

Acquario

Il lavoro vi richiederà molta attenzione e calma, ma riuscirete brillantemente a gestire tutto quanto. Tornerete a casa stanche, però, e potreste non avere voglia di discussioni con i figli e con il partner. Non cercate di aver ragione per forza su questioni banali, anche se ce l’avete, meglio lasciar perdere.

Pesci

La giornata vi darà grandi soddisfazioni, dal punto di vista professionale e personale. Raggiungerete gli obiettivi che vi eravate prefissati sul lavoro e a casa starete molto bene con la vostra famiglia. L’amore è il re della giornata, con una ritrovata intesa con il partner.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 26 novembre?

