Oroscopo del giorno per tutte le mamme: venerdì 27 novembre

Vi segnaliamo le previsioni degli astri per la giornata di venerdì 27 novembre con l’oroscopo delle mamme, per ogni segno dello zodiaco. Quali saranno i segni più fortunati? Come sarà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo delle mamme.

Ariete

Avrete ancora qualche noia al lavoro, ma si risolverà presto. A casa, si risolvono le incomprensioni in famiglia e torna il sereno. Anche con il partner. Finalmente potrete stare insieme d’amore e d’accordo.

Toro

Sarà per voi una giornata molto impegnativa, tutte prese dal lavoro e dalle faccende di casa. Il Natale che si avvicina vi mette in testa altri pensieri. La tranquillità in famiglia vi sarà un momento di serenità, mentre il partner vi trascurerà un po’ perché preso anche lui dalle sue attività. Abbiate pazienza!

Gemelli

Sul lavoro vivrete qualche momento di nervosismo per tutte le cose che dovete fare, state calme! A casa ritroverete le energie e l’entusiasmo, grazie ai vostri familiari e ai nuovi progetti in vista del Natale. Va molto bene con il partner che sarà al vostro fianco nei vostri progetti.

Cancro

Sul lavoro potrebbe essere una giornata complicata, cercate di evitare le tensioni. In casa qualche faccenda in più potrà stancarvi, abbiate pazienza, soprattutto con i figli. Molto bene l’amore con il partner, l’intesa è ancora molto alta.

Leone

Ancora un piccolo sforzo e la settimana sarà finita, abbiate pazienza al lavoro, anche con i colleghi. In casa, con i figli potrebbe sorgere qualche discussione, ma senza particolari litigi, evitate le polemiche. Continua l’armonia con il partner l’amore è l’aspetto migliore della giornata.

Vergine

Sarà per voi una grande giornata, con un momento molto favorevole sul lavoro, ideale per proporre nuove idee. In famiglia tutto è armonioso, anche i figli vi danno soddisfazioni. È l’amore, però, a brillare nel vostro segno con un intenso romanticismo con il partner.

Bilancia

Sul lavoro potrebbe esserci qualche contrattempo ma nulla di grave o irrimediabile. La giornata scivolerà via tranquilla in famiglia, con la ritrovata armonia con i figli. L’amore vi è favorevole e potrete finalmente sentirvi pienamente a vostro agio con il partner.

Scorpione

Giornata impegnativa sul lavoro ma senza problemi o seccature. Purtroppo la Luna in opposizione potrebbe darvi qualche problema sul lato sentimentale, sia con i figli che con il partner. Ci sarà qualche incomprensione, tirate fuori tutta la vostra pazienza.

Sagittario

Ancora una giornata splendida per voi. Le stelle vi sono favorevoli e vi regalano tante soddisfazioni sul lavoro e a casa. L’energia positiva e la creatività favoriranno nuovi progetti. Con i figli riuscirete a parlare a fondo, mentre il partner vi farà vivere una passione travolgente.

Capricorno

Purtroppo vi aspetta un’altra giornata difficile, con stress sul lavoro e a casa. Migliorano i rapporti con i colleghi ma avete ancora tanto da fare. In casa si sono accumulate le cose da fare, che vi danno nervosismo. Con il partner la situazione è altalenante ma è bene chiarirsi subito, evitando di trascinarsi dietro cose non dette.

Acquario

Attenzione a certi colleghi perfidi sul lavoro, pronti a mettervi i bastoni tra le ruote. A casa c’è da fare più del solito e questo vi causerà qualche seccatura, ma troverete la disponibilità dei figli. Con il partner dovrete misurare le parole, per evitare incomprensioni e discussioni.

Pesci

Giornata impegnativa ma ricca di soddisfazioni sul lavoro. Ancora un piccolo sforzo e la settimana è finita. La Luna e Venere vi sono favorevoli e aiutano i rapporti con i figli e il partner. Avrete momenti di serenità in famiglia e di romanticismo in amore.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 27 novembre?

