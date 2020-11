Molte donne hanno da poco scoperto una nuova gravidanza o partoriranno durante questi ultimi giorni del 2020: ecco in pochi semplici (ed economici!) passi i segreti di bellezza delle Vip in gravidanza.

Si sa che la gravidanza accomuna tutte le donne: che siano donne comuni, star del cinema, reali o VIP tutte hanno o avranno gli stessi sentimenti ma anche gli stessi “inconvenienti”. Molte VIP, infatti, non hanno avuto problemi a mostrarsi con caviglie gonfie, con capelli ingestibili o con qualche chilo in più.

Questi inestetismi che accomunano tutte le donne possono essere, tuttavia, “gestiti” con qualche piccolo accorgimento. A spiegarlo sono le VIP in gravidanza che, nonostante i tanti inestetismi, si mostrano sempre perfette con il pancione sui vari red carpet.

Ecco i loro piccoli, semplici ed economici segreti di bellezza!

I segreti di bellezza delle VIP in gravidanza

Natalie Portman, star del cinema di Hollywood, ha di recente dichiarato il suo irrinunciabile step di bellezza durante la sua prima gravidanza: avere sempre delle mani curate. Le mani sono un biglietto da visita e averle sempre curate e in ordine contribuisce all’immagine di sè che si trasmette.

Importante, soprattutto durante i primi mesi di gravidanza, è proteggere bene la pelle del corpo e del viso dai raggi solari sia in estate che – soprattutto per quanto rigurarda il viso – d’inverno. Uno degli “effetti collaterali” della gravidanza è infatti una pelle maggiormente fotosensibile e a rischio macchie solari. La maggiore circolazione di estrogeni, infatti, espone la pelle a una maggiore probabilità di macchie solari. Occorre dunque inserire sempre l’applicazione di una buona ed alta protezione solare nella propria routine.

Gli ormoni in circolo durante la gravidanza molto spesso contribuiscono a rendere la pelle del viso molto secca: è fondamentale in questo caso l’uso di una crema idratante adattando la beauty routine del viso ai nuovi cambiamenti del corpo in corso.

L’inestetismo più temuto da tutte le donne in gravidanza è, sicuramente, la comparsa di smagliature: le striature rosse ( e poi bianche) della pelle che spaventano tutte le donne al momento della comparsa del pancione. Tutte le VIP in gravidanza sono d’accordo con il dire che la prevenzione è un fattore chiave per gestire le smagliature, soprattutto sul pancione.

Le varie creme sul mercato che promettono risultati miracolosi poco aiutano se la routine non è costante. Per prevenire e trattare la comparsa delle smagliature, infatti, il segreto sono gli oli naturali. Subito dopo la doccia è utile massaggiare sulla pelle un olio naturale, ancora più efficace se biologico e spremuto a freddo, in modo tale da prevenire gli odiosi inestetismi e trattare la propria pelle in modo totalmente sicuro e naturale.

Alimentazione sana, qualche minuto di movimento al giorno e soprattutto una giusta idratazione sembrano essere, invece, i segreti di Alessandra Ambrosio, la modella che nel corso della sua gravidanza si era affidata a un personal trainer e che non si era fatta problemi a sfilare in passerella con il pancione.

