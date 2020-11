Mamma Romina Power non smette di cercare la sua amata Ylenia e nel giorno del suo compleanno condivide un nuovo appello carico d’amore.

Ventisei anni fa scompariva per sempre Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power mai più ritrovata.

Negli anni tanto è stato scritto su questa vicenda e se oggi papà Al Bano sembra desiderare un po’ di silenzio lo stesso non i può dire di mamma Romina Power.

La donna continua anche via social a dedicare pensieri affettuosi alla figlia e oggi, in un giorno speciale, arriva la dedica più dolce e commovente.

Romina Power, gli auguri alla figlia Ylenia Carrisi

Oggi è il compleanno di Ylenia Carrisi, la ragazza scomparsa a New Orleans e per la quale recentemente è stata dichiarata la morte presunta.

Negli anni diverse piste sono state seguite nel tentativo di ritrovarla, dalle indagini sul sassofonista-guru Alexander Masakela, che si trovava con lei in quel periodo, a quelle sul serial killer Happy Face Killer, attivo in quei mesi. Nulla ha mai riportato Ylenia a casa.

Mamma Romina Power però non si è mai arresa e, soprattutto in America, porta avanti la sua battaglia per ritrovare la figlia perduta.

Oggi sul profilo Instagram della cantante compare una nuova foto con la scritta “Dove è Ylenia?”. La ragazza avrebbe compiuto in questo giorno 50 anni e la sua mamma le dedica parole cariche di amore e speranza:

“Birthdays are meant to be spent together. They are supposed to be full of joy and laughter and celebration. Birthdays bring memories back , they track our lifetime and give us a sense of the passage of time. Yet on another plane, the eternal present connects all the people we share a deep connection with . In that plane we are always together and the love we felt for each other remains eternal. No matter how difficult our Karma can be, there is no end to love and that is what wins in the end .May our love shine on forever ❣️🙏”

Tradotto in italiano il post dice quando segue:

“I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. I compleanni riportano ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno un senso del passare del tempo. Ancora su un altro piano, l’eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione. In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno. Non importa quanto possa essere difficile il nostro Karma, l’amore non ha fine e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore brillare per sempre ❣️🙏”