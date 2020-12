Durante una lezione sulla satira Rahul Teoli esagera, insulta il professor Maggi e viene così espulso da Il Collegio 5.

La puntata di Il Collegio 5 inizia questa sera con il professor Maggi che decide di tenere una lezione speciale. Tema: la satira.

I ragazzi scrivono dei testi per cercare l’equilibrio tra critica, ironia e buon gusto. Per Rahul Teoli viene però meno quest’ultimo, la satira si trasforma in cieca rabbia e per il preside non resta che una via: l’espulsione immediata.

Rahul Teoli espulso da Il Collegio 5

Ma come sono andati i fatti?

Rahul ha alzato la mano nel bel mezzo della lezione. Il professor Maggi ha subito capito che il ragazzo voleva offrirsi volontario per leggere il suo brano di satira e così, felice di vederlo tanto partecipe, lo invita a raggiugnerò alla cattedra.

Il risultato è però disastroso. Il ragazzo ha scritto rime al vetriolo scagliandosi contro tutti il corpo doventi, preside incluso, e in primis proprio contro il professor Maggi, colui che nella scorsa puntata aveva cercato di stargli vicino più di ogni altro, invitandolo a parlare mentre insieme facevano il pane.

La rabbia di Rahul però è troppa ed è esplosa nel peggiore dei modi: parole al vetriolo e veri e propri insulti per il corpo docenti.

L’espulsione pare esser immediata ma un’ultima speranza rimane. Il ragazzo infatti, portato nel dormitorio per fare la valigia, fugge e va dal preside. Non trovandolo gli lascia una lettera.

Il ragazzo finisce in isolamento ma è solo un purgatorio: l’espulsione arriva comunque inesorabile.

Il ragazzo rientra così in classe per salutare i suoi compagni un’ultima volta. I ragazzi, notando l’abbigliamento decisamente da XXI secolo, capiscono subito l’epilogo della vicenda.

Rahul saluta così tutti tra baci, abbracci e qualche lacrime e, impugnato il suo trolley, si avvia verso l’uscita in compagnia dei sorveglianti.

L’avventura di Rahul Teoli a Il Collegio 5 è così terminata, tra qualche rimpianto e tante occasioni di crescita non sfruttate, soprattutto una grande rabbia ancora non affrontata e superata. Ci sarà ancora per il ragazzo un’opportunità di riscatto? Staremo a vedere.