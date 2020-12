By

Durante lo special “Tutta la verità” di Matrimonio a Prima Vista Italia andata in onda il 1 Novembre, i protagonisti dell’esperimento si sono raccontati: ecco finalmente i motivi della rottura tra Giorgia e Luca. Perchè si sono lasciati?

Questa sera, durante lo special “Tutta la Verità” di Matrimonio a Prima Vista Italia, i protagonisti si sono nuovamente confrontati con gli esperti e hanno finalmente raccontato tutta la verità sull’esperimento e la propria versione dei fatti in merito a quanto accaduto.

Durante la scorsa puntata, i protagonisti avevano aggiornato gli esperti e i telespettatori sulle proprie relazioni: due coppie avevano deciso di restare insieme ma, tuttavia, si sono poi separati.

In particolar modo Giorgia e Luca che, nonostante l’elevata affinità di coppia e l’unanimità della decisione di restare insieme, si sono alla fine lasciati. Addirittura, durante il confronto della scorsa puntata, i due non hanno neanche avuto il coraggio di guardarsi in faccia.

Ma quali sono stati i motivi dietro questa incredibile rottura? Ecco cosa hanno dichiarato i due giovani.

Matrimonio a Prima Vista, la verità sul divorzio di Giorgia e Luca

Seduti di fronte agli esperti che hanno guidato l’esperimento, i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista Italia si sono visti per l’ultimo confronto e per raccontare la propria versione dei fatti.

La notizia della fine dela relazione tra Giorgia e Luca è arrivata come un fulmine durante la scorsa puntata: i due sono in rapporti così pessimi che addirittura hanno preferito tenere lo scorso colloquio con gli esperti da separati.

In questa puntata, i due hanno finalente svelato il motivo dietro alla loro rottura e hanno chiarito l’impossibilità di una riconcilazione.

“Litigavamo tutti i giorni per i motivi più disparati“, ha cominciato Luca parlando del suo rapporto con Giorgia. Non è stato, dunque, un confronto pacifico tra i due che, dopo l’addio, non hanno ancora avuto un confronto.

Davanti alle telecamere, i due hanno rivelato che non è stato solo il particolare rapporto di Luca con l’ex fidazata a causare la rottura della relazione. Durante la scorsa puntata, infatti, Giorgia aveva parlato di un litigio con Luca che era stato registrato ed inviato all’ex di quest ultimo.

Tuttavia, c’è dell’altro: “Proietti l’idea di tua madre su Annalisa!“, è questa la frase incriminata. Luca, infatti, ha perso la madre in tenera età, venuta a mancare a causa di un problema di salute. “Posso nominare tua madre ogni volta che voglio“, gli ha poi detto Giorgia. Una frase che Luca non ha digerito.

“La tua è una reazione esasperata: ti hanno toccato un affetto importante“, ha commentato una degli esperti.

Poco prima della fine del confronto, Luca ha sganciato la notizia bomba: a quanto pare, una settimana dopo la loro rottura, Giorgia stava già insieme ad un altro uomo.

“Lei mi amava così tanto che la settimana dopo la separazione stava con un altro, me lo hanno riferito“, ha infatti ripetuto agli esperti.

E voi unimamme, avete seguito la vicenda? Che ne pensate?

