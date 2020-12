In un intervista a Radio Capital, Sytara, protagonista indiscussa di questa edizione di Matrimonio a Vista Italia, ha risposto alle critiche e si è difesa dalle accuse che l’avevano colpita dopo l’annuncio della relazione con Andrea.

Senza dubbio, Sytara è stata la protagonista più discussa della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia: la sua relazione con Andrea, svelata tra lo stupore generale durante la scorsa puntata, le ha attirato diverse critiche.

Molti, infatti, hanno accusato la donna di aver rubato il marito a Nicole: in un’intervista per Radio Capital, Sytara si è difesa da critiche e accuse e ha raccontato i suoi retroscena.

Ecco cosa ha rivelato!

Matrimonio a Prima Vista, Sytara si difende

Qualche giorno fa, Sytara, protagonista dell’esperimento di Matrimonio a Prima Vista Italia, è stata intervistata da Selvaggia Lucarelli a Radio Capital.

La donna ha cominciato la sua intervista specificando che l’immagine di lei che è venuta fuori dal programma non la rispecchia in pieno e non corrisponde alla realtà. Inoltre, la giovane Sytara è anche stata vittima di critiche e insulti, soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto fisico.

Alla richiesta della Lucarelli di fornire maggiori informazioni in merito alla storia del presunto tradimento ai danni di Nicole, Sytara ha specificato che le due, in realtà, non sono mai state amiche, neanche dopo la fine del programma. Inoltre, nonostante la relazione tra Andrea e Nicole fosse ormai finita da qualche tempo, quest’ultima sarebbe comunque stata informata di quanto accaduto.

“Non so che valore si dia all’amicizia, ma per me è una cosa diversa .Non ho rubato il marito a nessuno, Nicole e Andrea si erano lasciati due mesi prima, forse pure di più“, ha dichiarato la donna durante l’intervista.

Inoltre, la protagonista di Matriomonio a Prima Vista Italia, ha anche specificato che: “Nicole già lo sapeva, gliel’ho detto io di persona tempo prima. A me dà fastidio quando una persona vuole rimarcare il vittimismo.”

Prima di concludere l’intervista, Sytara ha lanciato un’altra bomba che ha cambiato completamente la scena: lei e Andrea non stanno più insieme, la loro storia è finita.

E voi Unimamme cosa ne pensate?

