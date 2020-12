Carmen Russo, insieme al marito Enzo Paolo Turchi si è raccontata ieri, durante un’intervista per “Le Iene” ha raccontato della sua paura per il virus e di come questa abbia cambiato il suo rapporto con il marito.

L’attuale emergenza sanitaria ha sicuramente modificato le abitudini di milioni di persone che, da quasi un anno ormai, non vivono più allo stesso modo.

La paura, sicuramente, in questo ha giocato un ruolo fondamentale nel modificare le abitudini e le dinamiche anche all’interno delle mura domestiche anche perchè non sempre isolamento e smart working sono possibili.

Questi cambiamenti e queste difficoltà sono state sottolineate da Carmen Russo che, in un’intervista per “Le Iene”, ha ribadito la sua paura per il Coronavirus e come questa paura abbia cambiato il suo rapporto con il marito Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: il nostro amore ai tempi del Covid

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più conosciute, solide e longeve della televisione italiana: insieme da 37 anni, qualche anno fa il loro amore è stato coronato dalla nascita di una bambina.

Di recente, la ballerina, ha raccontato della sua paura di contrarre il Coronavirus e di come questa paura le abbia cambiato la vita e le abitudini. Sia lei che il marito, infatti, sono stati impossibilitati allo smart working: Carmen Russo ha partecipato al programma “Tale e Quale Show“, mentre Enzo Paolo Turchi si è dovuto recare spesso a Palermo per la direzione della sua scuola di danza.

Entrambi, dunque, sono stati soggetti a un grande rischio e, racconta la donna, hanno dovuto cercare di minimizzarlo il più possibile: addirittura, la paura è stata tale che Carmen non riusciva più a baciare il marito. “Un pò mi manca il contatto con mio marito. All’inizio abbiamo anche provato a baciarci con la mascherina, ma ci sembrava di soffocare“, ha raccontato in un’intervista.

Questa paura è stata anche ribadita durante un’intervista per il programma “Le Iene” in cui la coppia ha raccontato che è importante prevenire il contagio ma che ci sono comunque modi per far sì che i partner non si allontanino e che non venga meno l’intimità di coppia. E’ possibile, infatti, – e i due lo hanno illustrato – ripristinare con precauzione l’intimità senza rischiare il contagio.

La paura della donna sembra essersi di recente attenuata anche grazie all’amore di sua figlia, avuta a 54 anni. La bambina cresce sana e felice insieme ai numerosi cani della coppia e oggi ha 7 anni. Durante il primo lockdown la bambina ha impiegato il suo tempo tra le lezioni e il gioco in giardino in compagnia dei numerosi amici a quattro zampe.

E’ stato proprio il rapporto di tenerezza e protezione che la piccola ha nei confronti degli amici pelosi che ha calmato l’animo di Carmen Russo placando, anche se di poco, la sua paura di contrarre il virus.

E voi Unimamme, avete seguito l’intervista di ieri sera? Che ne pensate?

