By

Coronavirus: per evitare l’infezione anche proteggere gli occhi è fondamentale, spiegano gli esperti del primo soccorso.

Sappiamo tutti ormai quanto sia importante indossare la mascherina protettiva e mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi. Insieme, naturalmente, alla frequente e scrupolosa igiene delle mani.

Accanto a queste regole fondamentali anti-contagio c’è chi ricorda l’importanza di proteggere gli occhi, indossando le visiere in plastica. Il coronavirus, infatti, si può contrarre anche attraverso gli occhi: quando ce li sfreghiamo con le mani, dopo aver toccato in giro e senza averle lavate o igienizzate, e quando le goccioline di saliva infette, droplets, raggiungono i nostri occhi perché stiamo parlando troppo vicino a un’altra persona.

LEGGI ANCHE: COVID-19, PAZIENTI POSITIVI DECEDUTI, ISS PARLA CHIARO: “SI MUORE DI MENO”

Normalmente non ci pensiamo ma in realtà il contagio attraverso gli occhi è molto più diffuso di quanto sembri. Abbiamo visto le visiere indossate dal personale sanitario negli ospedali, insieme alla mascherina, e anche dal personale degli esercizi pubblici, come parrucchieri, camerieri, baristi ecc.

La visiera non è troppo scomoda e molti la preferiscono alla mascherina. Attenzione, però, come hanno dimostrato diversi studi, la visiera da sola non è sufficiente, perché le goccioline infette possono passare sotto.

Di seguito il parere degli esperti sul perché è importante indossare la visiera protettiva, anche nelle attività di tutti i giorni, ovviamente insieme alla mascherina.

Coronavirus: proteggere gli occhi è fondamentale secondo gli esperti di primo soccorso

Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118, ha ricordato che “proteggere gli occhi dal Coronavirus è fondamentale“. Un aspetto anche ancora sono in troppi a sottovalutare. “Mentre la protezione di naso e bocca ha trovato piena dignità di riconoscimento – ha aggiunto -, gli occhi sono stati completamente dimenticati nonostante siano una delle tre porte attraverso cui entra il contagio di massa”. Come riporta Ansa.

Balzanelli ha spiegato che “il virus SARS-CoV2 si lega ai recettori ACE ampiamente presenti nella cornea e nelle congiuntive oculari, e all’interno del film lacrimale defluisce nel naso e nella gola scendendo nelle vie aeree fino ad arrivare in un momento successivo nei polmoni“.

Il presidente nazionale della Sis 118 ha dalla sua l’esperienza sul campo degli operatori del soccorso, ma le sue affermazioni sono supportate anche da 50 studi scientifici. Indossando la visiera e la mascherina si possono evitare migliaia di infezioni.

LEGGI ANCHE: MASCHERINE E DISTANZIAMENTO ABBATTONO LA CARICA VIRALE: I NUMERI IN UNO STUDIO ITALIANO

“Occhiali o visiera – ha detto ancora Balzanelli – permettono quando indossati insieme alle mascherine di stare a distanza ravvicinatissima (anche a meno di mezzo metro) e prolungata, anche di ore di seguito, rispetto ai pazienti Covid-19 positivi”.

Pertanto l’esperto del soccorso invita a una maggiore diffusione delle visiere o degli occhiali protettivi, auspicando che diventino obbligatori come le mascherine. Tra l’altro, si tratta di dispositivi di sicurezza disponibili e facilmente reperibili, anche a basso costo.

Visiere e occhiali protettivi, ha aggiunto, vanno indossati in quei luoghi in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. Una circostanza che di solito si verifica sui mezzi pubblici di trasporto, come autobus, metropolitana e treno, ma anche nei luoghi di lavoro e a scuola.

In questi luoghi al chiuso, dove solitamente stanno più persone per molte ore e non sempre è facile assicurare il distanziamento, l’uso delle visiere protettive insieme alle mascherine può dare un contributo fondamentale nel prevenire i contagi.

LEGGI ANCHE: COVID-19: IN CASO DI SINTOMI O DI TAMPONE POSITIVO, COME COMPORTARSI

Che ne pensate unimamme di questo consiglio?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.