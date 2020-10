Mascherine e distanziamento, quanto sono efficaci per la carica virale del Coronavirus secondo uno studio italiano.

Nella prevenzione dei contagi da Coronavirus Sars-CoV-2 l’uso delle mascherine protettive e il distanziamento fisico sono efficaci. Nel caso in cui non siano sufficienti ad impedire il contagio abbassano la carica virale in modo importante, impedendo che si sviluppino i sintomi più gravi del Covid-19, la malattia provocata dal Coronavirus.

La scoperta è di uno studio italiano, condotto dall’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona). Ecco cosa bisogna sapere su mascherine e distanziamento.

Mascherine e distanziamento, l’efficacia contro il virus in uno studio italiano: carica virale ridotta di 1000 volte

Da mesi ci sentiamo ripetere sull’importanza dell’uso della mascherina chirurgica o di comunità (in tessuto lavabile) e del distanziamento fisico dagli sconosciuti e non conviventi come misure fondamentali per la prevenzione dei contagi da nuovo Coronavirus Sars-CoV-2, insieme all’igiene frequente delle mani (lavaggio approfondito con acqua e sapone o pulizia con soluzioni disinfettanti idroalcoliche).

Sono gesti semplici eppure non sempre osservati, vuoi per stanchezza, dopo tanti mesi di emergenza, vuoi, purtroppo, per rifiuto dovuto per lo più a condizioni psicologiche di rigetto della malattia. C’è chi, nonostante i contagi, i morti e la recente drammatica risalita del numero dei casi, continui ad insistere sulla non necessità o addirittura sulla pericolosità della mascherina chirurgica, mentre il distanziamento viene rispettato a fatica, specialmente nei luoghi affollati e densamente abitati come le grandi città, oppure c’è chi si oppone anche a questo.

La mascherina chirurgica non provoca alcun danno alla salute né alcun soffocamento o avvelenamento. Mentre il distanziamento, per quanto difficile, va osservato perché la mascherina da sola non basta ad evitare il contagio. Misure da adottare, ripetiamo, insieme all’igiene delle mani.

Ora l’importanza e soprattutto l’efficacia dell’uso delle mascherine e del rispetto del distanziamento fisico sono stati dimostrati da uno studio clinico italiano, condotto dall’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, e pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and Infection. Lo studio si è svolto da marzo a maggio 2020, per l’Italia i mesi più duri dell’epidemia e ha coinvolto 400 pazienti Covid-19.

I ricercatori hanno scoperto che mentre diminuiva l’esposizione al contagio da Coronavirus, la carica virale dei pazienti arrivati al pronto soccorso dell’Ospedale di Negar era progressivamente diminuita fino ad arrivare ad essere 1000 volte inferiore rispetto a marzo. Allo stesso tempo anche la gravità della malattia Covid-19 era diminuita. Merito dell’introduzione misure di prevenzione che nei mesi di primavera si sono diffuse tra la popolazione: uso delle mascherine e distanziamento fisico, appunto.

Pertanto, per contenere il contagio del virus oppure i sintomi della malattia, è fondamentale indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico. I ricercatori italiani hanno spigato che mantenere bassa la trasmissione del virus serve anche a ridurre la carica virale con cui si può entrare in contatto, diminuendo in questo modo la probabilità di comparsa della malattia Covid-19 con manifestazioni cliniche gravi.

