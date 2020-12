Nome e onomastico del giorno: oggi è santa Barbara

Il 4 dicembre è l’onomastico di chi si chiama Barbara. Scopriamo il significato del nome e la storia della santa ricordata oggi, Santa Barbara.

Il nome deriva dal greco βάρβαρος (bàrbaros), che vuol dire “balbuziente“, “che non sa parlare“, riferito ai popoli non greci e, successivamente, assunse il significato di “straniero“, “barbaro“.

Chi si chiama Barbara ha un carattere umile ma allo stesso tempo brillante e solidale. Dotata di grande determinazione, riesce ad emergere in tutte le situazioni, e quindi è spesso orgogliosa di se stessa.

Le varianti femminili sono:

Barbarella

Barbarina

I simboli associati al nome, invece, sono:

numero fortunato: 7

colore: giallo

pietra: berillo

metallo: rame

Santo del giorno: Santa Barbara

Il 4 dicembre si festeggia Santa Barbara, santa e martire dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa la cui storia si mescola alla leggenda.

Barbara nasce nel 273 d.C. a Nicomedia, in Asia Minore figlia di un uomo ricchissimo, Dioscoro, collaboratore dell’imperatore Massimiano Erculeo. Diventa la promessa sposa di un uomo potente che però non ama. Barbara, così, con molto coraggio, rifiuta di sposarsi e respinge la religione pagana paterna.

La madre di Barbara che aveva già abbracciato segretamente la religione cristiana, lo rivela alla figlia che si converte. Il padre, furioso e umiliato dal gesto della figlia, la fa processare e condannare a morte. E’ il 4 dicembre dell’anno 306.

LEGGI ANCHE —> NOMI FEMMINILI CON LA B: I PIU’ AMATI

Secondo la leggenda, Dioscoro, il padre di Barbara, dopo che la figlia era stata sottoposta a diverse torture, sempre uscendone risanata, procede all’esecuzione decapitandola con la spada, ma subito dopo viene ucciso da un fulmine, interpretato come punizione divina per il suo gesto. Da allora, Santa Barbara viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco e quindi nominata protettrice dei vigili del fuoco, ma non solo.

Santa Barbara è infatti la protettrice:

dei Vigili del fuoco

della Marina Militare Italiana

delle Armi di artiglieria

dei geologi

dei montanari

dei lavoratori nelle attività minerarie

degli architetti

dei cannonieri

dei campanari

dei carpentieri

dei minatori

dei metallurgici

Allora unimamme siete convinte a scegliere il nome Barbara per la vostra bambina?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS