Biscotti di Natale da fare con i bambini: la ricetta facile e veloce

In vista delle feste più attese dell’anno perchè non provare a fare in casa e con l’aiuto anche dei più piccoli i biscotti di Natale? Ecco la ricetta.

Ormai manca poco all’inizio delle feste di natale. Come ben sappiamo quest’anno saranno molto diverse dal solito per tutti, niente feste in grande, niente baci ed abbracci con amici e parenti, ma anche se un poco sotto tono dobbiamo vivere ogni singolo momento di gioia ed essere felici per quello che abbiamo, sopratutto se in casa con noi abbiamo dei bambini.

Quindi, per passare questi giorni in allegria perchè non preparare dei biscottini natalizi con i piccoli di casa. Ecco una ricetta facile che li farà contenti.

Biscotti di Natale: perfetti se fatti in compagnia dei bambini

Per preparare questi biscotti non ci vuole molto. Coinvolgere i bambini è un modo perfetto per fargli passare delle ore spensierate con noi e allontanarli anche un poco da tablet e televisione. Ecco cosa vi occorrerà per preparare i biscotti. P.s. per renderli perfetti per le feste serviranno degli stampini tagliabiscotti con forme natalizie, se ne trovano di tutti i tipi e di tutti i prezzi anche on-line.

Tempo di preparazione: 25′

Tempo di cottura: 15′

INGREDIENTI dose per 6-8 persone

250 gr di farina setacciata

125 gr di burro a temperatura ambiente

75 gr di zucchero

1 uovo piccolo

1 cucchiaino di zucchero a velo vanigliato + 2 cucchiai di acqua per la glassa

Preparazione

Per preparare questi biscotti si inizia dalla frolla, in una ciotola si mescola il burro a temperatura ambiente con lo zucchero semolato ed anche l’uovo leggermente sbattuto. Mescolare per bene e poi aggiungere anche la farina setacciata.

Quando si sarà ottenuta una palla compatta si copre con della pellicola trasparente e si mette in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo indicato la si stende con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di 4 mm. Con i taglia biscotti natalizi si iniziano a formare i biscottini e si appoggiano su di una teglia rivestita con carta da forno.

Cuocere per 15 minuti a 180°C in forno già caldo. Una volta cotti si lasciano raffreddare e si prepara la glassa andando a sciogliere in un pentolino lo zucchero semolato setacciato con dell’acqua. Mescolare fino ad ottenere un composto senza grumi e cremoso. Trasferire la glassa in un conetto e decorare i biscotti a piacere. Per renderli ancora più belli si possono usare dei coloranti alimentari per colorare la glassa e delle perline colorate o piccole decorazioni di zucchero.

Voi unimamme preparare i biscotti con i vostri bambini?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.