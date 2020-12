Programmazione tv di Natale | Tutti i film natalizi da non perdere

La programmazione di Natale è attesa da grandi e piccini che amano questo periodo così speciale. Ecco i film che potete vedere

Ci sono i film classici, quelli senza i quali “non è Natale”, poi ci sono i film che ognuno di noi identifica con il Natale, e ancora i film in esclusiva che aspettiamo con ansia.

Poi ci sono i veri appassionati che amano fare maratone tv e guardare ogni anno, anche a ripetizione, i film natalizi in programmazione sulle reti TV e sulla Paytv.

Quest’anno poi le limitazioni anti covid imposte dal governo vedranno molte famiglie passare il Natale e il Capodanno in casa e senza grandi pranzi e cene, di sicuro un buon film da vedere insieme alla famiglia sarà ancora più importante.

Ecco la programmazione tv e i film da non perdere

Se la vigilia di Natale è di “Una poltrona per due”, film di John Landis del 1983 che ormai è uno degli intramontabili classici trasmessi su Italia1 il 24 Dicembre, i cartoni animati della Disney e i film più recenti verranno trasmessi per tutto il periodo che precede il Natale e poi durante le festività natalizie.

Su Rai 1 vi aspettano i classici Disney come “Cenerentola” il 28 Dicembre, “La Bella e la Bestia” il 29 Dicembre e Biancaneve il 30 Dicembre, ma anche in prima tv “Hotel Transilvania 3” il 3 Gennaio.

Vi terremo aggiornati settimana per settimana con la programmazione più dettagliata così potrete scegliere cosa vedere in tv con i bimbi aspettando il Natale e il Capodanno.

Vi segnaliamo intanto la saga di Harry Potter, successo planetario tratto dai romanzi best seller di J.K.Rowling in onda ogni giovedì su Canale 5 a partire dal 3 Dicembre.

Per gli amanti del genere fantasy ci sono anche “Grande Gigante Gentile“, capolavoro di Steven Spielberg, in onda su Italia 1 il 7 Dicembre e “Lo Hobbit: la desolazione di Smaug” trasmesso su TV8 sempre il 7 Dicembre.

Su Rai 1 invece la sera di Natale andrà in onda “Natale in Casa Cupiello“, altro grande ed intramontabile classico da vedere in famiglia, ma nella versione cinematografica di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto nei panni dell’indimenticabile “Lucariello” di De Filippo.

C’è grande attesa anche per il film “Io sono Babbo Natale“, di Edoardo Falcone, i cui protagonisti sono Marco Giallini e il compianto Gigi Proietti. Verrà trasmesso prossimamente ma non sappiamo ancora quando e dove.

Sulla PayTv poi c’è una sezione dedicata al Natale: sia Netflix che Sky che Amazon Prime Video hanno una sezione natalizia.

Su queste piattaforme vi segnaliamo alcuni film da vedere o rivedere con piacere come i classici hollywoodiani “Love Actually“, “Il Grinch“, “L’amore non va in vacanza“, “Serendipity“, ma anche film in esclusiva come “Jingle Jangle” e “Nei panni di una principessa: ci risiamo” su Netflix, “Tutti per 1- 1 per Tutti” di Giovanni Veronesi su Sky, “10 giorni con Babbo Natale“, di Alessandro Genovesi con Valentina Lodovini.

Come vedete ce n’è per tutti i gusti! Quest’anno la programmazione tv sarà ancora più ricca perché tra i rituali che gli italiani dovranno abbandonare ci saranno anche le affollate serate al cinema con tutta la famiglia durante le feste natalizie.

Voi unimamme cosa amate guardare e riguardare in tv durante le feste? Continuate a seguire la nostra programmazione per non perdere nessuno dei film che ci fanno vivere la magica atmosfera natalizia.

