Programmazione di Natale su Disney Plus | Cosa guardare durante le feste

Disney Plus è una piattaforma che ha catturato l’attenzione e i gusti dei bambini ma anche dei grandi. Ecco le novità di Dicembre.

Se avete dei bambini piccoli sarà ormai uno dei canali sempre accesi in casa vostra. Ma questa piattaforma in realtà ha una offerta adatta a tutte le età. Se ancora non sapete cosa guardare durante queste feste natalizie, eccovi qualche suggerimento su nuove uscite del mese di Dicembre

Cosa guardare a Natale su Disney Plus

Oltre agli innumerevoli film animati, sia classici che recenti, sempre disponibili sulla piattaforma, a Dicembre ci sono alcune nuove uscite di serie tv, film e documentari che potranno farvi compagnia durante questo Natale così speciale sotto tanti punti di vista.

Tra i film da non perdere ci sono

“ Mulan “, disponibile dal 4 Dicembre

“, disponibile dal 4 Dicembre “ Fata madrina Cercasi “, disponibile dal 4 Dicembre

“, disponibile dal 4 Dicembre “Burrow”, dal 25 Dicembre

“Soul“, l’atteso lungometraggio Pixar atteso proprio per il giorno di Natale

Ma anche film di animazione di qualche anno fa come

“Topolino strepitoso Natale”, del 2004

“Topolino e la magia del Natale”, suddiviso in tre episodi

“Nightmare before Christmas”, per gli amanti di Tim Burton e del genere

“Noelle”, film dello scorso anno la cui protagonista, Anna Kendrick, è la figlia di babbo Natale

Se invece siete amanti dei documentari, quelli che abbiamo selezionato usciranno entrambi il 18 Dicembre

“Beyond the Clouds”, con i retroscena del film originale Disney Plus “Nuvole”

“On Pointe – Sogni in ballo”, sull’American Ballet di New York

Stessa data di uscita, il 18 Dicembre, anche per l’ultima puntata della serie tv “The Mandalorian”, dedicata agli amanti della saga di Star Wars

Le altre serie tv in uscita questo mese sono

“I Cavalieri di Castelcorvo”, una serie italiana in programmazione dal 4 Dicembre

“High School Musical – Lo speciale di Natale”, in uscita il giorno 11 Dicembre

Questi quindi i principali titoli in uscita a Dicembre. Per conoscere tutta l’offerta di Disney Plus invece vi lasciamo qui il link della pagina ufficiale.

Di sicuro questo Natale dovrà essere più degli altri anni il Natale dei bambini, che già hanno dovuto fare tanti sacrifici e rinunciare a tante cose quest’anno. Creare in casa lo spirito natalizio e fargli vivere la magia di questo periodo unico è dovere morale di tutti noi adulti.

Voi unimamme cosa guarderete in tv con i vostri bimbi durante le feste? Avete un film o un cartone speciale che vi piace rivedere ogni anno?