Il Natale 2020 in lockdown sarà di sicuro diverso dai classici Natali che ricordiamo. Voi avete già addobbato casa? Ecco perchè è importante farlo anche quest’anno.

Il Natale è ormai alle porte manca meno di un mese per una delle feste più aspettate dell’anno. Feste particolarmente amate dai bambini che ricevono tanti doni, ma anche perchè si passa più tempo con la famiglia.

Quest’anno a seguito della pandemia che a febbraio ha colpito il nostro Paese sarà un Natale diverso dal solito. Molto probabilmente non ci saranno le classiche riunioni di famiglia e per molti sarà un Natale anche più sobrio dal punto di vista economico. Siamo tutti in attesa di sapere dal Governo cosa potremmo fare e cosa no in previsione delle feste natalizie, avete letto dei vari bonus?

Natale e lockdown: “Le feste natalizie riaccendono i ricordi belli”

Natale è la festa delle feste, ogni anno si aspettano queste feste che iniziano dal 24 e terminano dopo l’epifania. Quest’anno a seguito della pandemia sarà per molti un Natale diverso, più sobrio. In molti però hanno già iniziato ad addobbare la casa con le classiche decorazioni natalizie per riuscire a respirare un poco di aria natalizia e per qualche momento dimenticare o meglio accantonare i problemi.

Molti psicoterapeutici e psicologi sono d’accordo nell’affermare che preparare le decorazioni natalizie in anticipo può sollevare l’umore. Forse proprio per questo, anche se da tradizione si dovrebbe aspettare l’8 dicembre per fare l’albero o il presepe, tante persone lo hanno già fatto anche da molti giorni. Questo perchè il Natale da possibilità di riaccendere nella propria mente dei pensieri positivi, legati all’infanzia o alle giornate di festa delle quale serbano un piacevole ricordo. La dottoressa Paola Gaetano afferma: “Le feste natalizie hanno il merito di contribuire a riaccendere ricordi positivi, magari di persone care ancora vive. Guardare l’albero decorato fa venire in mente com’era la vita quando insieme si aspettavano i regali da scartare”.

Quindi al via con le decorazioni per albero, casa e preparazioni di presepi fatti in casa o comprati per aspettare la nascita del Bambino Gesù. Decorare casa può essere a volte molto dispendioso, ma se si cerca bene si possono trovare delle offerte per gli alberi (in molti ne consigliano uno di plastica) o per le varie decorazioni che possono essere fatte anche in casa coinvolgendo i bambini. Per chi ha invece già tutto, ma ha il desiderio sempre di qualcosa di nuovo che possa creare un’atmosfera diversa, ma non vuole sforare il budget possiamo consigliare l’acquisto di candele, una o un set.

Le candele rendono l’atmosfera più magica e se acquistiamo queste con le fragranze tipiche del Natale, come vaniglia, cannella e spezie in generale, rievocheremo ricordi speciali e la gioia delle feste. Inoltre può essere anche un regalo molto gradito per la mamma, nonna o amica.

Voi unimamme avete già preparato le decorazioni natalizie? Anche alcuni vip hanno già da tempo iniziato a farle. Avete visto l’albero di casa Ferragnez, certo loro non hanno badato a spese. Anche Michele Hunziker ha già fatto l’albero, ma con un intruso speciale.