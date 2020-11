In arrivo diversi bonus per le feste, ecco cosa bisogna fare per averli e a quali condizioni.

Unimamme, la situazione attuale non è facile per nessuno, per questo sono stati pensati dei bonus per le prossime feste.

Stiamo parlando di bonus erogati dall’Inps alle famiglia italiane a patto che l’see sia basso. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Agevolazioni per risparmiare in famiglia: i bonus in auto per Natale

Bonus asilo nido

Si effettua in relazione al reddito Isee delle famiglie che ne facciano richiesta. Può arrivare a un massimo di 422 Euro. La scadenza è il 20 dicembre del 2020.

Il valore dell’Isee deve essere inferiore a 40 mila Euro e la famiglia deve avere un bimbo con età inferiore a 3 anni iscritto al nido.

Vi consigliamo l’articolo con tutti i dettagli: bonus nido 2020

LEGGI ANCHE: TUTTI I BONUS 2020 CHE POSSONO INTERESSARE LE MAMME

Cashback

ll valore massimo sarà pari a 150 Euro, potrà essere ottenuto se si pagherà con il bancomat e carta di credito.

Entrerà in vigore dal 1 dicembre con un sistema di premiazione predisposto sul piano del cashless, dunque è previsto un rimborso del 10% delle transazioni effettuate.

Si tratta di un’offerta valida per i privati, sono escluse partite iva e aziende. C’è anche un superbonus di 3 mila Euro se vengono effettuate più di 50 mila operazioni in un anno, se ci si classificherà tra i primi 100 mila nella classifica dei consumatori.

Sono accettati bancomat, carta di credito, wallet e NCF. Bisogna effettuare almeno 50 transazioni ogni semestre.

LEGGI ANCHE: BONUS CULTURA 2020

Bonus vacanze

le famiglie possono ottenere un bonus del valore massimo di 500 Euro da spendere su territorio in strutture convenzionate.

A questo proposito leggete il nostro articolo con tutti i dettagli: bonus vacanze.

La famiglia non deve avere un Isee superiore a 40 mila Euro. Sono previsti 150 Euro per un solo componente, 300 Euro per famiglie con 2 componenti e 500 Euro con tre o più componenti.

La richiesta per la domanda scade il 31 dicembre prossimo, ma potrà essere speso fino a giugno 2021.

Bonus pensioni

Ci sarà un bonus sulle pensioni con valore di 154,94 Euro e sarà dedicato ad alcune categorie di pensionati con determinati requisiti.

Il reddito annuale complessivo non deve superare i 6.596.46 Euro, se viene superato questo limite, per gli anziani con un reddito tra 6.596,46 euro e i 6.751,49 euro, ci sarà un bonus parziale.

Se il pensionato ha ulteriori redditi oltre alla pensione questo non deve superare il limite massimo di 10.003,70 Euro e di reddito coniugale di 20.007,39.

LEGGI ANCHE: BONUS BICI 2020: TUTTE LE ISTRUZIONI PER NUOVO E USATo

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste agevolazioni riportate su Sky tg24?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.